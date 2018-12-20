Краснодарский миллионер обещает «разобраться» с Анастасией Волочковой

Мужчина шлет угрозы в адрес балерины.

Не так давно балерина Анастасия Волочкова рассказала, что некий краснодарский миллионер, бизнесмен Андрей Марченко предлагает ей интимные отношения. Два года назад она познакомилась с ним на гастролях. Уже тогда танцовщица вежливо отшила мужчину, который, однако, и не думает униматься. При этом балерина напомнила, что в ее жизни есть сейчас любимый мужчина, с которым она абсолютно счастлива.

На днях балерина рассказала в СМИ о домогательствах миллионера. Она назвала его «олигархом из трущоб». Звезда надеялась, что после всей истории, о которой узнала вся страна, мужчина успокоится, но не тут-то было.

По словам балерины, ночью с краснодарского номера ей стали поступать угрозы. Танцовщица заблаговременно включила переадресацию на номер своей пресс-службы. В итоге балерина узнала много нового о себе. Мужчина пообещал разобраться с танцовщицей, которая раздула скандал в СМИ. Он заявил, что если танцовщица «не перестанет вонять в общественных местах, то будет вонять в другом месте». Волочкова уверена, что бизнесмен просто пиарится на ее имени, хотя его методы очень изощрённые, сообщает «Комсомольская правда».