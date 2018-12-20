Анджелина Джоли позволила Брэду Питту провести свой 55-й день рождения с детьми

Впервые после развода актер переночевал с отпрысками и провел с ними весь день.

Анджелина Джоли и Брэд Питт нашли в себе силы уладить свои разногласия ради детей. Непререкаемая и бескомпромиссная Джоли пошла навстречу бывшему супругу и позволила ему осуществить давнюю мечту. Впервые после развода он смог переночевать в своем доме в окружении наследников и провести с ними почти круглые сутки. Это стало настоящим подарком для актера на его 55-летие. Ради семейного праздника он не стал устраивать вечеринку и шумные посиделки, полностью отдав себя общению с потомством.

У Джоли и Питта – шестеро детей, троих актриса родила сама, еще троих они усыновили в разные годы. Это 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло, 9-летние двойняшки Вивьен и Нокс. Накануне дня рождения вечером детей привезли в дом отца, где они переночевали. Часть из них вернулись домой к маме в обед, часть предпочли задержаться у папы до вечера. Как сообщает E! Online со ссылкой на источник в окружении Питта, он давно мечтал об этом. Ведь после развода он мог видеться с детьми лишь во время непродолжительных встреч, время и место которых определяла Анджелина.

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Напомним, звездные супруги развелись в 2016 году после десяти лет брака. Джоли изначально заявила, что не нуждается в алиментах, попросив суд оставить опеку над детьми ей, разрешив Питту посещения. Однако актер и продюсер на такие условия согласен не был. Только недавно супруги смогли договориться и подписать соглашение, по которому вдвоем являются опекунами своих детей. Добившись смягчения условий, Питт сразу же воспользовался ситуацией, чтобы вволю пообщаться с ребятами. Теперь же актер, по словам его близких, ждет рождественских праздников и надеется, что Джоли позволит детям провести часть из них с отцом.