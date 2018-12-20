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Полиция сорвала концерт группы Interchain в Москве

Полиция сорвала концерт группы Interchain в Москве страница Interchain в vk.com
Выступление техно-коллектива было прервано из-за проверки в ночном клубе.

Музыкант группы Interchain Андрей Ли заявил, что их концерт в столичном клубе «Плутон» оказался сорванным практически сразу после начала. Коллектив, играющий в стиле техно, стал жертвой проверочных действий, которые развернули сотрудники московской полиции в ночном заведении. Выступление было намечено на восемь часов вечера 19 декабря. Музыканты успели установить аппаратуру и начать играть. Однако уже через двадцать минут им пришлось прерваться. Цель визита стражей порядка им не объяснили. Однако не исключено, что участников коллектива могут привлечь за незаконное предпринимательство. В руководстве клуба объяснили, что это была обычная проверка.

Участники группы Андрей Ли и Евгений Горбунов выразили сожаление, что поклонники, которые пришли послушать их музыку и потанцевать, не получили такой возможности. По их словам, это была неприятная ситуация и расстроились все – и музыканты, и посетители.

«Просто органы пришли поговорить с клубом и совпало так, что у нас там был концерт, и пришлось таким образом остановить», — сообщил Ли в соцсетях.

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Напомним, это уже не первый сорванный концерт современных музыкантов из-за действий силовиков. Ранее были отменены концерты рэперов Элджея и Хаски, а также групп «Френдзона» и IC3PEAK, пишет «Дождь». Популярные среди молодежи музыканты выразили свой протест. Их даже пригласили для разговора в правительства. Глава государства Владимир Путин попросил компетентные органы разобраться в причинах отмены концертов. В то же время творчество современных исполнителей все еще вызывает вопросы, так как основные темы из песен, которые зачастую сопровождаются ненормативной лексикой, – наркотики, секс и насилие.

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Полиция сорвала концерт группы Interchain в Москве
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