НОВОСТИ

Юлия Михальчик прокомментировала свои отношения с Александром Шульгиным

Юлия Михальчик прокомментировала свои отношения с Александром Шульгиным Юлия Михальчик/globallookpress.com
Певица считает, что была просто нарисована долгоиграющая история семейной жизни.

Певица Юлия Михальчик, которая стала известна широкому кругу зрителей после проекта «Фабрика звезд», рассказала о своем «романе» с бывшим мужем Валерии, продюсером Александром Шульгиным. По словам Михальчик, это были отношения без особых обязательств. Как говорит звезда, определенные люди нарисовали долгоиграющую историю семейной жизни. Однако у певицы с продюсером ничего не было. Был просто совместный проект и на этом все.

больше по теме
Сын Юлии Михальчик критикует голос мамыПевица рассказала о своем наследнике.

Михальчик также вспомнила, что одно время диетами доводила себя до анорексии. Она пыталась похудеть. В какой-то момент Юлия Михальчик оказалась на грани жизни и смерти. К счастью, что с певицей творится что-то страшное, поняли ее родители. Они приехали к Юлии и увезли ее в Санкт-Петербург, где она на протяжении долгого времени восстанавливала здоровье.

После всех испытаний Михальчик смогла вернуться на большую сцену. Сейчас она воспитывает сына и много гастролирует. С мужем, от которого пять лет назад певица родила ребенка, она не живет, сообщает «Пятый канал».

Тэги:
Александр ШульгинВалерияюлия Михальчик

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Михальчик прокомментировала свои отношения с Александром Шульгиным
Интересно?
Поделись с друзьями: