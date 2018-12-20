Юлия Михальчик прокомментировала свои отношения с Александром Шульгиным

Певица считает, что была просто нарисована долгоиграющая история семейной жизни.

Певица Юлия Михальчик, которая стала известна широкому кругу зрителей после проекта «Фабрика звезд», рассказала о своем «романе» с бывшим мужем Валерии, продюсером Александром Шульгиным. По словам Михальчик, это были отношения без особых обязательств. Как говорит звезда, определенные люди нарисовали долгоиграющую историю семейной жизни. Однако у певицы с продюсером ничего не было. Был просто совместный проект и на этом все.

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Михальчик также вспомнила, что одно время диетами доводила себя до анорексии. Она пыталась похудеть. В какой-то момент Юлия Михальчик оказалась на грани жизни и смерти. К счастью, что с певицей творится что-то страшное, поняли ее родители. Они приехали к Юлии и увезли ее в Санкт-Петербург, где она на протяжении долгого времени восстанавливала здоровье.

После всех испытаний Михальчик смогла вернуться на большую сцену. Сейчас она воспитывает сына и много гастролирует. С мужем, от которого пять лет назад певица родила ребенка, она не живет, сообщает «Пятый канал».