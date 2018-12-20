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«Детей надо прокормить»: Порошина сама обеспечивала большую семью

«Детей надо прокормить»: Порошина сама обеспечивала большую семью Мария Порошина (Фото: Globallookpress.com)
В одном из своих интервью актриса театра и кино Мария Порошина заговорила о том, что бывший муж Илья Древнов не хотел большую семью.

Мария Порошина не скрывает, что ее бывший муж Илья Древнов не хотел заводить большую семью. Однако актрисе все-таки удалось забеременеть. «Когда четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения. Детей надо прокормить», — вспоминала Мария. В окружении актрисы поговаривали, что именно Порошина была добытчиком в семье. Она обеспечивала дочерей всем необходимым, зарабатывая неплохие гонорары на съемках. А вот ее бывшего мужа ролями одаривали крайне редко.

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«Илья 20 лет служит в театре «Современник», изредка снимается в полном метре, но это незаметные роли. Случается, играет в антрепризе. Обеспечивала семью Маша, она всем руководила, она купила участок с деревянной избушкой, потом начала строить добротный дом», — приводит «Комсомольская правда» слова знакомой Марии Порошиной.

После развода артистка стала все больше общаться с Гошей Куценко. И это неудивительно: они прожили в гражданском браке пять лет. Кроме того, актеров связывает общий ребенок — дочка Полина. Самыми продолжительными отношениями у Марии Порошиной стал брак с Ильей Древновым, под одной крышей они прожили без малого семнадцать лет. Однако даже наличие троих дочерей: Серафимы, Аглафемы и Глафиры — не помешало супругам разойтись. Имя отца своего пятого ребенка актриса до сих пор держит в тайне. Сообщается, что по срокам Порошина должна родить в январе. Поговаривают, что актриса ждет сына, который разбавит их девичий коллектив.

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звездные детиМария Порошинароссийские знаменитости

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«Детей надо прокормить»: Порошина сама обеспечивала большую семью
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