«Детей надо прокормить»: Порошина сама обеспечивала большую семью

В одном из своих интервью актриса театра и кино Мария Порошина заговорила о том, что бывший муж Илья Древнов не хотел большую семью.

Мария Порошина не скрывает, что ее бывший муж Илья Древнов не хотел заводить большую семью. Однако актрисе все-таки удалось забеременеть. «Когда четвертый ребенок был только в планах, мужа одолевали сомнения. Детей надо прокормить», — вспоминала Мария. В окружении актрисы поговаривали, что именно Порошина была добытчиком в семье. Она обеспечивала дочерей всем необходимым, зарабатывая неплохие гонорары на съемках. А вот ее бывшего мужа ролями одаривали крайне редко.

больше по теме Роды в элитной клинике обойдутся Порошиной в 760 тысяч рублей Актриса театра и кино Мария Порошина находится на последних месяцах беременности. Артистка ждет появления на свет пятого ребенка.

«Илья 20 лет служит в театре «Современник», изредка снимается в полном метре, но это незаметные роли. Случается, играет в антрепризе. Обеспечивала семью Маша, она всем руководила, она купила участок с деревянной избушкой, потом начала строить добротный дом», — приводит «Комсомольская правда» слова знакомой Марии Порошиной.

После развода артистка стала все больше общаться с Гошей Куценко. И это неудивительно: они прожили в гражданском браке пять лет. Кроме того, актеров связывает общий ребенок — дочка Полина. Самыми продолжительными отношениями у Марии Порошиной стал брак с Ильей Древновым, под одной крышей они прожили без малого семнадцать лет. Однако даже наличие троих дочерей: Серафимы, Аглафемы и Глафиры — не помешало супругам разойтись. Имя отца своего пятого ребенка актриса до сих пор держит в тайне. Сообщается, что по срокам Порошина должна родить в январе. Поговаривают, что актриса ждет сына, который разбавит их девичий коллектив.