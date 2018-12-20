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Разин рассказал, что незадолго до смерти у Евгения Осина случился речевой спазм

Разин рассказал, что незадолго до смерти у Евгения Осина случился речевой спазм Андрей Разин/globallookpress.com
В крови у музыканта были найдены психотропные препараты.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что в крови у Евгения Осина были найдены психотропные препараты. Продюсер утверждает, что незадолго до смерти Осин угодил в клинику, где провел целый месяц. Врачи ему сказали, что препараты могли спровоцировать ухудшение его здоровья. Разин заявил, что Осин в итоге потерял речь, хотя уже не злоупотреблял алкогольными напитками.

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Разин уверен, что к смерти Осина причастна певица Наталья Штурм. Не исключено, что именно она, как считает Разин, принесла ему эти психотропные препараты. При этом Разин утверждает, что Осин никогда не дружил со Штурм. Он всего лишь помог ей с аранжировкой одной из песен, пригласив домой.

В скором времени Разин собирается обратиться в правоохранительные органы. Сейчас он дожидается результатов посмертной экспертизы. Разин считает, что необходимо возбуждать уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «МК».

Отметим, что именно Разин оплатил похороны Евгения Осина. Музыкант покоится рядом с могилой сына продюсера. В следующем году Разин пообещал установить хороший памятник на могиле автора хита «Плачет девочка в автомате». Разин считал Осина своим хорошим другом.

Тэги:
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Разин рассказал, что незадолго до смерти у Евгения Осина случился речевой спазм
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