Бритни Спирс показала, как проходят ее репетиции

Певица выложила видео, на котором она танцует перед концертом.

Популярная американская певица Бритни Спирс выложила в свой аккаунт в Instagram видео с репетиции. Она опубликовала короткую запись, на которой со своим балетом танцует перед концертом. Пост Спирс подписала: «Ожидание возвращения на сцену в Вегасе».

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На видео она делает несколько сложных движений с длинным платком, а рядом с ней несколько профессиональных танцоров. Судя по всему, певица готовит настоящее шоу.

Поклонники пришли в восторг от этого фрагмента и написали в комментариях, что очень ждут, как это будет выглядеть на сцене с костюмами. Многие вспомнили, что не зря Бритни Спирс называют поп-принцессой, скорее всего, выступление будет «по-королевски» ярким и красочным. Что за шоу Спирс готовит в Вегасе, пока не уточняется, вероятно, там будет большой концерт певицы.