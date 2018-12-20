Известный нейрохирург стал мастером спорта по жиму штанги лежа и армрестлингу

В кабинете у Данияра Чориева есть турник и гири.

В социальной сети Instagram на страничке Первой Градской больницы имени Пирогова появилось поздравление с днем рождения, адресованное заведующему 25-м оперблоком, врачу-нейрохирургу Данияру Чориеву. Мужчина успевает не только проводить сложнейшие операции, но и участвовать в различных Спартакиадах среди сотрудников медицинских учреждений. Так, недавно именно благодаря ему команда, в которой он был капитаном, выиграла первое общекомандное место.

Отметим, что Данияр Чориев выполняет сложнейшие операции на позвоночнике и головном мозге. Его считают одним из самых востребованных нейрохирургов в стране. Кроме того, он является мастером спорта по жиму штанги лежа и армрестлингу. В его кабинете есть турник и гири, так что он все время поддерживает прекрасную спортивную форму.

Он признается, что любой человек сам строит свою судьбу. Он распределяет время так, чтобы его хватало и на работу, и на спорт, и на семью. Кстати, в ближайшее время он собирается защищать кандидатскую диссертацию.