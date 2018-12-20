НОВОСТИ

За роды в элитной клинике Порошина может отдать более полумиллиона рублей 

За роды в элитной клинике Порошина может отдать более полумиллиона рублей  Мария Порошина. Фото: Global Look Press
Актриса театра и кино Мария Порошина находится на последних месяцах беременности. Артистка ждет появления на свет пятого ребенка.

Еще в конце августа стало известно о том, что 45-летняя Мария Порошина находится в интересном положении. При этом пятого ребенка актриса, судя по всему, будет воспитывать сама. Дело в том, что многодетная Порошина подала на развод с супругом Ильей Древновым, с которым прожила в браке без малого семнадцать лет. От экс-супруга актриса родила трех дочек: Серафиму, Аглафему и Глафиру. Кроме того, у Порошиной есть старшая дочка Полина от отношений с Гошей Куценко. Однако имя отца своего пятого ребенка актриса до сих пор держит в тайне.

больше по теме
Беременная Порошина показала коттедж, в котором проводит время в ожидании ребенкаСовсем скоро звездная актриса должна в пятый раз стать мамой.

Как стало известно, по срокам Мария должна родить в январе. Малыш появится на свет в элитном московском перинатальном центре. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, стоимость родов класса «люкс» в клинике по указанному прейскуранту обойдется порядка 760 тысяч рублей. За эту сумму актриса получит индивидуальную двухкомнатную палату, также ей будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь, пишет «ВокругТВ».

Беременную Марию Порошину поддерживает и отец ее старшей дочери, актер Гоша Куценко. В одном из своих интервью бывший возлюбленный артистки, с которым она прожила в гражданском браке пять лет, признался, что всегда считал Марию одной из главных ценностей в его жизни.

Тэги:
звездные детиМария Порошинароссийские знаменитости

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
За роды в элитной клинике Порошина может отдать более полумиллиона рублей 
Интересно?
Поделись с друзьями: