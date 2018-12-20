За роды в элитной клинике Порошина может отдать более полумиллиона рублей 

Актриса театра и кино Мария Порошина находится на последних месяцах беременности. Артистка ждет появления на свет пятого ребенка.

Еще в конце августа стало известно о том, что 45-летняя Мария Порошина находится в интересном положении. При этом пятого ребенка актриса, судя по всему, будет воспитывать сама. Дело в том, что многодетная Порошина подала на развод с супругом Ильей Древновым, с которым прожила в браке без малого семнадцать лет. От экс-супруга актриса родила трех дочек: Серафиму, Аглафему и Глафиру. Кроме того, у Порошиной есть старшая дочка Полина от отношений с Гошей Куценко. Однако имя отца своего пятого ребенка актриса до сих пор держит в тайне.

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Как стало известно, по срокам Мария должна родить в январе. Малыш появится на свет в элитном московском перинатальном центре. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, стоимость родов класса «люкс» в клинике по указанному прейскуранту обойдется порядка 760 тысяч рублей. За эту сумму актриса получит индивидуальную двухкомнатную палату, также ей будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь, пишет «ВокругТВ».

Беременную Марию Порошину поддерживает и отец ее старшей дочери, актер Гоша Куценко. В одном из своих интервью бывший возлюбленный артистки, с которым она прожила в гражданском браке пять лет, признался, что всегда считал Марию одной из главных ценностей в его жизни.