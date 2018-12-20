Эксперт Госдумы считает, что Малахов предлагал Шукшиной за участие в своей передаче бюджетные деньги

Вадим Манукян уверен, что актриса никогда не будет участвовать в шоу телеведущего.

Актриса Мария Шукшина не так давно подписала петицию, которая направлена на закрытие программы «Прямой эфир». Она считает, что таким передачам не место на российском телевидении. Шукшина рассказала, что ведущий Андрей Малахов предлагал ей 15 миллионов рублей, чтобы она пришла на шоу и рассказала о своей семье.

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Между тем ведущий «Прямого эфира» Андрей Малахов ответил на выпад Шукшиной. Он заявил, что никогда такие деньги актрисе не предлагал. В то же время он намекнул, что теперь знает цену, за которую Шукшина готова прийти на его передачу.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Андрей Малахов сейчас прижат к стенке. Ему только и остается, что обвинять Шукшину во лжи. Манукян отметил, что Малахову, судя по всему, 15 миллионов жгут руки. Он считает, что в данном вопросе задействованы деньги из федерального бюджета, потому что из него финансируется канал, где работает Малахов.

Манукян уверен, что Шукшина не согласится участвовать в шоу Малахова ни за какие деньги, потому что она порядочная женщина, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что вокруг передачи «Прямой эфир» уже давно сгущаются тучи. Многих россиян возмутило, что пожилая супруга фрика Гогена Солнцева Екатерина Терешкович избила в прямом эфире свою дочь. Это видели многие россияне. Передача шла в прайм-тайм. Многие высказали свое мнение, что такие программы необходимо убирать из сетки вещания, потому что их смотрит молодежь. В Сети даже появилась петиция с целью закрыть передачу Малахова и другие популярные шоу, которые, как считают авторы петиции, не несут какой-то пользы для общества, а призваны обсуждать личные семейные конфликты.