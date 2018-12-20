«Кто ж не знает букву «ять»»: Александр Васильев рассказал о знакомстве с Анастасией Вертинской

Позже актриса дала рекомендацию будущему историку моды для вступления в Комсомол.

Известный российский историк моды Александр Васильев частенько делится в социальных сетях забавными и интересными историями из своего прошлого. Накануне на своей странице в Instagram он вспомнил историю знакомства с актрисой Анастасией Вертинской, отметившей 19 декабря свой день рождения.

Эпическая встреча произошла в буфете «Современника», куда Александр Васильев заходи выпить стакан томатного сока и съесть горбушку черного хлеба с солью. К столику, за которым сидела Анастасия Вертинская бутафора, а именно этой работой в те годы занимался будущий модный эксперт, подозвал Станислав Садальский.Он спросил, знаком ли Александр с ведущей актрисой театра Анастасией Вертинской? Звезда быстро ответила за него: «Кто ж не знает букву «ять», как и где ее писать». Много лет спустя, на ужине в парижском доме Васильева, мэтр напомнил актрисе б их знакомстве, и она призналась, что это была любимая поговорка ее папы.

Кстати, именно Анастасия Вертинская в свое время порекомендовала историка моды для вступления в комсомол, без членства в котором невозможно было поступить в институт.