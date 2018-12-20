«До больницы не довезем»: врачи не смогли спасти жизнь 79-летнего отца Александра Малинина

Вдова Николая Выгузова в беседе с журналистами рассказала о том, как она боролась за жизнь своего супруга.

Отец Александра Малинина вместе со своей семьей проживал в Екатеринбурге. Супруга Николая Выгузова сообщила о том, что ее муж скончался после продолжительной болезни, ему было 79 лет. Вдова покойного Татьяна Васильевна делала все для того, чтобы спасти супруга: обращалась к врачам, следила за его здоровьем и при первых признаках ухудшения состояния вызывала бригаду «скорой помощи». Около года назад стало известно о том, что Николай Степанович перенес инсульт. С тех пор вышедший на пенсию отец Александра Малинина нуждался в дорогостоящем лечении. Узнав о бедственном положении Выгузова, музыкальный продюсер Максим Фадеев перечислил его семье около ста тысяч рублей. «Мне было очень неудобно принимать деньги…» — отметила Татьяна Васильевна, добавив, что вся сумма ушла на поддерживающие препараты.

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Постепенно состояние отца Малинина стабилизировалось, однако за день до своего дня рождения Николай Степанович неожиданно упал на улице и с тех пор с каждой минутой ему становилось все хуже. Врачи уверяли вдову Николая Степановича, что причина скрывается в возрасте. Однако сама Татьяна Васильевна не сомневалась, что ее супруг сможет подняться на ноги. После курса реабилитации в больнице Выгузова отправили домой и мужчине стало еще хуже. Прибывшая на вызов «скорая» сообщила жене Николая Степановича, что он впал в кому. «Как мы пережили ночь, сказать трудно. У него уже отказала правая сторона – рука и нога», — вспоминает Татьяна Васильевна.

Врачи опасались того, что отец Александра Малинина не справится с нагрузками. «Мы его до больницы живым не довезем. Вы согласны, чтобы мы поехали?» Я была в шоке: «Но ведь надо человеку помочь. Что я могу сделать в домашних условиях?» Довезли до больницы: к счастью, на этот раз попалась очень хорошая врач», — рассказывает вдова Николая Степановича. В реанимации отец исполнителя провел ровно неделю. «Я упросила врача дать мне проведать мужа, потому что из крайне тяжелого состояния он никак не выходит. Мы приехали, повидались. Он, видимо, нас ждал – через пару часов умер», — приводит «Собеседник» слова Татьяны Васильевны.

Сын Николая Выгузова — Александр Малинин — и его семья взяли на себя все расходы по организации похорон. Артист редко виделся с отцом, который жил с супругой в Екатеринбурге.