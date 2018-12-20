Россияне стали экономить на новогодних подарках
Социологическое исследование провел холдинг «Ромир».
Специалисты холдинга «Ромир» провели социологическое исследование и выяснили отношение россиян к покупке новогодних подарков, в частности, социологов интересовало, сколько в этом году готовы потратить, чтобы сделать приятное своим родным и друзьям.
К слову, имеется в распоряжении социологов и более подробная информация относительно последней категории респондентов. Так, примерно 20 процентов опрошенных решили купить подарки на одну-две тысячи рублей, 22 процента участников исследования расстанутся с суммой в одну-три тысячи. И только восемь процентов россиян собираются потратить на подарки меньше одной тысячи рублей, пишет РИА Новости.
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