Россияне стали экономить на новогодних подарках

Социологическое исследование провел холдинг «Ромир».

Специалисты холдинга «Ромир» провели социологическое исследование и выяснили отношение россиян к покупке новогодних подарков, в частности, социологов интересовало, сколько в этом году готовы потратить, чтобы сделать приятное своим родным и друзьям.

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Как выяснилось, наши соотечественники стали прижимистей. Во-первых, за три года, прошедших после аналогичного опроса, россияне заметно снизили среднюю сумму, которую готовы потратить на презенты с 6,5 тысяч рублей до 5,5. Во-вторых, с 39 процентов до 25-ти уменьшилась доля тех, кто собирается приобретать подарки дороже пяти тысяч рублей. При этом число тех, кто намерен потратиться в пределах пяти тысяч осталось практически неизменным: 50 процентов в этом году против 47-ми тремя годами ранее.

К слову, имеется в распоряжении социологов и более подробная информация относительно последней категории респондентов. Так, примерно 20 процентов опрошенных решили купить подарки на одну-две тысячи рублей, 22 процента участников исследования расстанутся с суммой в одну-три тысячи. И только восемь процентов россиян собираются потратить на подарки меньше одной тысячи рублей, пишет РИА Новости.