«Настольная женская «Библия»»: Алена Водонаева презентовала свою книгу
Как рассказала автор произведения «Голая», на написание книги ее вдохновили подписчицы в Instagram.
В ресторане-клубе «Авиатор», расположенном в «Москва-Сити», прошла презентация первой книги Алены Водонаевой «Голая». Как рассказала автор, на написание произведения ее вдохновили ее подписчицы в социальной сети Instagram, которые советовали звезде взяться за перо еще в 2009 году.
Сама автор называет произведение мотиватором, настольной женской «Библией», написанной с юмором. В ней она рассказывает как дружить, относиться к деньгам, выходить из сложных отношений. Называется книга – «Голая», потому, что все в ней правда, более того, по словам Водонаевой, есть в сборнике много личных историй, приключившихся с ней лично, пишет starhit.ru.
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