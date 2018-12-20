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«Настольная женская «Библия»»: Алена Водонаева презентовала свою книгу

«Настольная женская «Библия»»: Алена Водонаева презентовала свою книгу Фото: Instagram.com
Как рассказала автор произведения «Голая», на написание книги ее вдохновили подписчицы в Instagram.

В ресторане-клубе «Авиатор», расположенном в «Москва-Сити», прошла презентация первой книги Алены Водонаевой «Голая». Как рассказала автор, на написание произведения ее вдохновили ее подписчицы в социальной сети Instagram, которые советовали звезде взяться за перо еще в 2009 году.

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Но поскольку Алена привыкла все делать основательно, торопиться она не стала. Зато занялась сбором фактуры, и начала пополнять багаж знаний, благо, было откуда. Водонаева признается, что каждый год ей на почту приходят тысячи писем с историями, мольбами о помощи. Собрав материал, звезда написала книгу за полгода.

Сама автор называет произведение мотиватором, настольной женской «Библией», написанной с юмором. В ней она рассказывает как дружить, относиться к деньгам, выходить из сложных отношений. Называется книга – «Голая», потому, что все в ней правда, более того, по словам Водонаевой, есть в сборнике много личных историй, приключившихся с ней лично, пишет starhit.ru.

Тэги:
Алена Водонаевакнигаличная жизнь

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«Настольная женская «Библия»»: Алена Водонаева презентовала свою книгу
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