Гела Месхи рассказал об отношении его родителей к Екатерине Климовой
Звезды кино женаты уже три года.
Актер Гела Месхи впервые рассказал о том, как относятся его родители к выбору супруги – актрисы Екатерины Климовой, которая на момент их брака уже счастливой матерью троих детей.
А вот сам актер, по его признанию, сильно переживал по поводу того, как сами дети примут его в свою семью. Гела отмечает, что мальчишки, благодаря Екатерине, очень умные, они философски восприняли развод родителей, и его замечательно приняли.
Так что все переживания актера оказались напрасными, он никогда не ощущал ни тени недоброжелательности в свой адрес. Сейчас в звездной семье уже четверо детей: три года назад Екатерина родила дочь Бэллу, пишет 7days.ru.
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