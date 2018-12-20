Гела Месхи рассказал об отношении его родителей к Екатерине Климовой

Звезды кино женаты уже три года.

Актер Гела Месхи впервые рассказал о том, как относятся его родители к выбору супруги – актрисы Екатерины Климовой, которая на момент их брака уже счастливой матерью троих детей.

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По словам звезды, родители с уважением отнеслись его решению, ведь они всегда знали, как решит молодой человек, так и будет. Тем более, Екатерина для него самая красивая женщина России. И, конечно, ни родню, ни самого Месхи не смущали дети актрисы. Если он любит женщину, то полюбит все, что с ней связано и окружает.А вот сам актер, по его признанию, сильно переживал по поводу того, как сами дети примут его в свою семью. Гела отмечает, что мальчишки, благодаря Екатерине, очень умные, они философски восприняли развод родителей, и его замечательно приняли.

Так что все переживания актера оказались напрасными, он никогда не ощущал ни тени недоброжелательности в свой адрес. Сейчас в звездной семье уже четверо детей: три года назад Екатерина родила дочь Бэллу, пишет 7days.ru.