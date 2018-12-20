«Брутальность – тоже мое!»: Глафира Тарханова загримировалась в Веласкеса
Впрочем, некоторые подписчики сравнили актрису с Мюнхгаузеном и даже с ее мужем Алексеем Фаддеевым.
Жаждой артистического эксперимента назвала свое кардинальное преображение известная актриса Глафира Тарханова, поделившись со своими подписчиками в социальной сети Instagram весьма необычным снимком. На нем звезда кино практически до неузнаваемости загримирована в образ испанского художника Диего Веласкеса. «Брутальность — это тоже мое!» — признается артистка, «жаждущая эксперимента», и предлагает режиссерам и продюсерам «накинуться на нее».
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!