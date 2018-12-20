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«Брутальность – тоже мое!»: Глафира Тарханова загримировалась в Веласкеса

«Брутальность – тоже мое!»: Глафира Тарханова загримировалась в Веласкеса фото: instagram.com
Впрочем, некоторые подписчики сравнили актрису с Мюнхгаузеном и даже с ее мужем Алексеем Фаддеевым.

Жаждой артистического эксперимента назвала свое кардинальное преображение известная актриса Глафира Тарханова, поделившись со своими подписчиками в социальной сети Instagram весьма необычным снимком. На нем звезда кино практически до неузнаваемости загримирована в образ испанского художника Диего Веласкеса. «Брутальность — это тоже мое!» — признается артистка, «жаждущая эксперимента», и предлагает режиссерам и продюсерам «накинуться на нее».

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Работу известного в узких профессиональных кругах художника по гриму Людмилы Раужиной поклонники Глафиры оценили очень высоко, отмечая практически фотографическую точность образа звезды со знаменитым художником. Впрочем, не всем все показалось настолько однозначным. Некоторые комментаторы «узнали» в Тархановой известного литературного персонажа барона Мюнхгаузена, кто-то — Д’Артаньяна, а кому-то и вовсе показалось, что в искусном гриме актриса очень похожа на своего супруга, актера Алексея Фаддеева.

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