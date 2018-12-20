«В душе был взрыв»: Топалов поблагодарил Лазарева за дуэт на юбилее Юрия Николаева

Певец признался, что исполнение «Молитвы» принесло ему радость и удовольствие.

Накануне своего юбилейного концерта советский и российский ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев заинтриговал публику объявлением о воссоединении группы Smash. Конечно, было понятно, что популярный некогда дуэт предстанет перед публикой исключительно для поздравления юбиляра, но все-таки многим хотелось снова увидеть Влада Топалова и Сергея Лазарева вместе и услышать их песни.

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Похоже, с таким же нетерпением ждали это и сами участники коллектива. Потому что по окончании концерта на своей странице в Instagram Влад Топалов очень эмоционально и трогательно поблагодарил своего коллегу за эмоции и воспоминания.

«Друг. Брат. Родной человек. Семья. Талант. Учитель. Наставник. Это лишь не многие слова, которыми я могу описать этого человека!», — обращается Топалов к Лазареву и отмечает, что Smash снова «взорвал» зал, как в старые добрые времена. По крайней мере, по словам артиста, такой взрыв эмоций и ощущений произошел в его душе. Певец признается, что он очень скучал по таким выступлениям, это бесценный опыт.