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«У меня прическа — отдыхай расческа»: Пригожин показал лысого Газманова

«У меня прическа — отдыхай расческа»: Пригожин показал лысого Газманова Фото: Global Look Press
Подписчики не поверили, что певец решился на такую кардинальную смену образа.

Шутка с париком, имитирующим лысину, становится все более популярной среди российских звезд. Не так давно, к примеру, лысину в буквальном смысле примерил Александр Ревва. Правда, тогда поклонники быстро «раскусили» обман звезды.

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Вот и теперь шуточный пост продюсера в Instagram Иосифа Пригожина, в котором он поделился снимком с Олегом Газмановым, тоже внезапно «облысевшим», в заблуждение поклонников не ввел. Хотя продюсер «искренне» радовался тому, что теперь «в полку лысых и крутых, в котором числятся также Бондарчук, Майданов и Крутого и Трофима, прибыло».

«У меня прическа — отдыхай расческа!» — шутят подписчики, комментируя снимок звезд. Но некоторые, все-таки приняв лысину Олега Газманова за настоящую, сокрушаются, что с волосами певец был красивым, не то, что сейчас. Многие советуют артисту впредь не стричь волосы, ведь «форма головы певца не такая совершенная, как у Иосифа Пригожина.

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Иосиф ПригожинлысинаОлег Газманов

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«У меня прическа — отдыхай расческа»: Пригожин показал лысого Газманова
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