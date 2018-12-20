Вышел трейлер третьей части «Хеллбоя»

Российская премьера самого фильма состоится 11 апреля.

Все интригующе, немного мрачновато, конечно – брутально и с юморком. Именно таким оказался вышедший только что трейлер третьей по счету части «Хеллбоя» — фильма, снятого на основе любимыми миллионами комиксов. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале компания Lionsgate.

В центре сюжета — противостояние супергероя и Кровавой королевы, а заодно и супруги мага Мерлина, роль которой досталась Миле Йовович. От результатов эпической схватки будет зависеть будущее человечества: или живем спокойно дальше, или становимся свидетелями апокалипсиса. Об этом мы узнает 11 апреля 2019 года, когда фильм выйдет в российский прокат.

Примечательно, что в начале, по задумке авторов, третий «Хеллбой» должен был стать прямым сиквелом второй части. Но когда от участия в фильме отказался Перлман, ситуация кардинально поменялась.