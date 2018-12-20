НОВОСТИ

Вышел трейлер третьей части «Хеллбоя»

Вышел трейлер третьей части «Хеллбоя» Кадр из фильма
Российская премьера самого фильма состоится 11 апреля.

Все интригующе, немного мрачновато, конечно – брутально и с юморком. Именно таким оказался вышедший только что трейлер третьей по счету части «Хеллбоя» — фильма, снятого на основе любимыми миллионами комиксов. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале компания Lionsgate.

больше по теме
Актеры, которые сыграли культовых монстров в истории киноКто играет ужасных монстров в известных кинофильмах? Знакомьтесь с актерами, которые скрываются под ужасными костюмами, гримом или управляют манекенами культовых киношных чудовищ
В центре сюжета — противостояние супергероя и Кровавой королевы, а заодно и супруги мага Мерлина, роль которой досталась Миле Йовович. От результатов эпической схватки будет зависеть будущее человечества: или живем спокойно дальше, или становимся свидетелями апокалипсиса. Об этом мы узнает 11 апреля 2019 года, когда фильм выйдет в российский прокат.

Примечательно, что в начале, по задумке авторов, третий «Хеллбой» должен был стать прямым сиквелом второй части. Но когда от участия в фильме отказался Перлман, ситуация кардинально поменялась.

Тэги:
комиксыпервый трейлерХеллбой

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вышел трейлер третьей части «Хеллбоя»
Интересно?
Поделись с друзьями: