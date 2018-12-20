Вышел трейлер третьей части «Хеллбоя»
Российская премьера самого фильма состоится 11 апреля.
Все интригующе, немного мрачновато, конечно – брутально и с юморком. Именно таким оказался вышедший только что трейлер третьей по счету части «Хеллбоя» — фильма, снятого на основе любимыми миллионами комиксов. Ролик опубликовала на своем YouTube-канале компания Lionsgate.
Примечательно, что в начале, по задумке авторов, третий «Хеллбой» должен был стать прямым сиквелом второй части. Но когда от участия в фильме отказался Перлман, ситуация кардинально поменялась.
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