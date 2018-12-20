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Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома» для рекламы голосового помощника Google

Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома» для рекламы голосового помощника Google Фото: Instagram
Минутный ролик на YouTube набрал тысячи «лайков».

Звезда старой, но до сих пор интереснейшей голливудской карты «Один дома», рассказывающей о забытом родителями дома в канун Рождества мальчике, Маколей Калкин, похоже, снова становится популярным.
В этом весьма повзрослевшему актеру помогла реклама голосового помощника Google, для съемок которой артист повторил самые яркие и запоминающиеся сцены из культовой рождественской комедии.

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Ролик был опубликован на YouTube-канале компании, и уже стал очень популярным, набрав несколько тысяч «лайков» и множество восторженных комментариев. Некоторые даже назвали это видео лучшей рекламой уходящего года.

По сюжету взрослый герой Калкина снова остается дома накануне праздника в одиночестве. Однако, мужчине со всеми бытовыми проблемами помогает справиться тот самый голосовой помощник.

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Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома» для рекламы голосового помощника Google
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