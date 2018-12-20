Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома» для рекламы голосового помощника Google
Минутный ролик на YouTube набрал тысячи «лайков».
Звезда старой, но до сих пор интереснейшей голливудской карты «Один дома», рассказывающей о забытом родителями дома в канун Рождества мальчике, Маколей Калкин, похоже, снова становится популярным.
В этом весьма повзрослевшему актеру помогла реклама голосового помощника Google, для съемок которой артист повторил самые яркие и запоминающиеся сцены из культовой рождественской комедии.
По сюжету взрослый герой Калкина снова остается дома накануне праздника в одиночестве. Однако, мужчине со всеми бытовыми проблемами помогает справиться тот самый голосовой помощник.
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