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Новую породу собак официально зарегистрировали в России

Новую породу собак официально зарегистрировали в России Кадр новостной программы РЕН ТВ
На выведение гибрида шакала и немецкой лайки ушло почти 40 лет.

Без малого четыре десятилетия понадобилось российским кинологам, чтобы вывести новую, вельса полезную по своим данным породу собак, которую недавно официально зарегистрировали в кинологической ассоциации России. Порода называется шалайка – это гибрид шакала и немецкой лайки.

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Шалайки совсем небольшого роста, внешне напоминают волка или лису. Они уже зарекомендовали себя превосходными охотниками, способны спокойно переносить экстремальные температуры: мороз до -70 градусов и нещадную жару.

Примечательно, что за щенками это необычной породы уже выстроилась приличная очередь из иностранных сотрудников правоохранительных органов. Но продавать шалаек, по крайней мере, в первое время, не панируется. Однако эти собачки уже работают в российской полиции и службе безопасности отечественных аэропортов, пишет РЕН ТВ.

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немецкая лайкановая порода собакШакалшалайки

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Новую породу собак официально зарегистрировали в России
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