Новую породу собак официально зарегистрировали в России
На выведение гибрида шакала и немецкой лайки ушло почти 40 лет.
Без малого четыре десятилетия понадобилось российским кинологам, чтобы вывести новую, вельса полезную по своим данным породу собак, которую недавно официально зарегистрировали в кинологической ассоциации России. Порода называется шалайка – это гибрид шакала и немецкой лайки.
Примечательно, что за щенками это необычной породы уже выстроилась приличная очередь из иностранных сотрудников правоохранительных органов. Но продавать шалаек, по крайней мере, в первое время, не панируется. Однако эти собачки уже работают в российской полиции и службе безопасности отечественных аэропортов, пишет РЕН ТВ.
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