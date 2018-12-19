Новую породу собак официально зарегистрировали в России

На выведение гибрида шакала и немецкой лайки ушло почти 40 лет.

Без малого четыре десятилетия понадобилось российским кинологам, чтобы вывести новую, вельса полезную по своим данным породу собак, которую недавно официально зарегистрировали в кинологической ассоциации России. Порода называется шалайка – это гибрид шакала и немецкой лайки.

Шалайки совсем небольшого роста, внешне напоминают волка или лису. Они уже зарекомендовали себя превосходными охотниками, способны спокойно переносить экстремальные температуры: мороз до -70 градусов и нещадную жару.

Примечательно, что за щенками это необычной породы уже выстроилась приличная очередь из иностранных сотрудников правоохранительных органов. Но продавать шалаек, по крайней мере, в первое время, не панируется. Однако эти собачки уже работают в российской полиции и службе безопасности отечественных аэропортов, пишет РЕН ТВ.