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Власти китайского города отменили Рождество

Власти китайского города отменили Рождество Кадр из м/ф "Как Гринч украл Рождество" (1966)
Жителям Ланфана теперь нельзя использовать праздничную символику, а также проводить вечеринки, посвященные рождению Христа.

Администрация китайского города Ланфана ввела заперт на использование рождественских украшений, а также проведение праздничных вечеринок. Теперь горожане не смогут наряжать елки, выставлять фигуры Санта-Клаусов и прочие атрибуты Рождества.

Кроме этого, теперь нельзя наклеивать на окна аппликации с мотивами этого праздника, равно как развешивать транспаранты и соответствующую световую рекламу.

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Причиной, по которой городское управление решило принять подобные меры, называется «поддержание стабильности». Однако, по всей вероятности, есть и еще одна подоплека: это способ дать понять тем, кто проповедует христианство, что они пришлись не ко двору.

Администрация постановила отслеживать и пресекать все мероприятия, которые проводятся в общественных местах, в том случае, если они носят религиозный характер и обязали всех незамедлительно докладывать о нарушениях.

Кроме этого, власти Ланфана приказали всем правоохранителям выйти на дежурство с 23 по 25 декабря, чтобы патрулировать город и поддерживать порядок в общественных местах, пишет сайт Argumenti.ru.

Тэги:
запретРождество

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Власти китайского города отменили Рождество
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