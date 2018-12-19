Власти китайского города отменили Рождество
Администрация китайского города Ланфана ввела заперт на использование рождественских украшений, а также проведение праздничных вечеринок. Теперь горожане не смогут наряжать елки, выставлять фигуры Санта-Клаусов и прочие атрибуты Рождества.
Кроме этого, теперь нельзя наклеивать на окна аппликации с мотивами этого праздника, равно как развешивать транспаранты и соответствующую световую рекламу.
Администрация постановила отслеживать и пресекать все мероприятия, которые проводятся в общественных местах, в том случае, если они носят религиозный характер и обязали всех незамедлительно докладывать о нарушениях.
Кроме этого, власти Ланфана приказали всем правоохранителям выйти на дежурство с 23 по 25 декабря, чтобы патрулировать город и поддерживать порядок в общественных местах, пишет сайт Argumenti.ru.