Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков»

Подписчики пожелали супружеской паре счастливых праздников.

На официальной странице первой леди США в Instagram опубликован рождественский портрет Меланьи и Дональда Трампа. Снимок был сделан во время ежегодного рождественского бала Конгресса.

На фото президент США позирует в классическом смокинге, а его супруга выбрала для торжества белоснежное платье в пол от модного дома Celine.

больше по теме Мелания Трамп не согласилась с критикой ее новогодних елок Супруга американского лидера заявила, что праздничные украшения в Белом доме смотрятся «фантастически».

Снимок появился на странице Меланьи Трамп во вторник, 18 декабря, и всего за сутки он набрал свыше 340 тысяч «лайков» — столько не набирала ни одна фотография в аккаунте первой леди США.

Подписчики Меланьи пожелали ей и Дональду счастливого Рождества.

Ранее интернет-пользователи высмеяли супругу американского президента за новый цвет волос. Многие посчитали, что она стала похожа на своего мужа.