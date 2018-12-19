Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков»
Подписчики пожелали супружеской паре счастливых праздников.
На официальной странице первой леди США в Instagram опубликован рождественский портрет Меланьи и Дональда Трампа. Снимок был сделан во время ежегодного рождественского бала Конгресса.
На фото президент США позирует в классическом смокинге, а его супруга выбрала для торжества белоснежное платье в пол от модного дома Celine.
Подписчики Меланьи пожелали ей и Дональду счастливого Рождества.
Ранее интернет-пользователи высмеяли супругу американского президента за новый цвет волос. Многие посчитали, что она стала похожа на своего мужа.
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