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Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков»

Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков» Меланья и Дональд Трамп / Global Look Press
Подписчики пожелали супружеской паре счастливых праздников.

На официальной странице первой леди США в Instagram опубликован рождественский портрет Меланьи и Дональда Трампа. Снимок был сделан во время ежегодного рождественского бала Конгресса.

На фото президент США позирует в классическом смокинге, а его супруга выбрала для торжества белоснежное платье в пол от модного дома Celine.

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Снимок появился на странице Меланьи Трамп во вторник, 18 декабря, и всего за сутки он набрал свыше 340 тысяч «лайков» — столько не набирала ни одна фотография в аккаунте первой леди США.

Подписчики Меланьи пожелали ей и Дональду счастливого Рождества.

Ранее интернет-пользователи высмеяли супругу американского президента за новый цвет волос. Многие посчитали, что она стала похожа на своего мужа.

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Дональд ТрампМелания ТрампРождествофотография

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Рождественское фото Меланьи и Дональда Трампа набрало рекордное число «лайков»
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