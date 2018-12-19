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Диетолог рассказала, как правильно составить новогоднее меню

Диетолог рассказала, как правильно составить новогоднее меню Global Look Press
Оливье нужно сделать легким, рекомендует специалист.

Диетолог и владелица фитнес-клуба Svelte Анна Макарова дала несколько советов о том, как правильно составить меню для новогоднего стола, чтобы чувствовать себя в праздники хорошо.

Прежде всего, она порекомендовала не делать микс-салатов и большого количества сытных блюд. По словам Макаровой, для праздничного стола достаточно двух традиционных любимых блюд, а все остальное нужно приготовить из овощей.

Что касается обязательных элементов новогоднего стола — салата оливье и сельди под шубой — то диетолог советует россиянам сделать эти блюда менее калорийными. Для этого можно не покупать майонез, а приготовить его самостоятельно, для сельди под шубой выбрать малосольную рыбу, а в оливье добавить не вареную колбасу, а куриное мясо.

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Еще одно правило новогоднего вечера — не набрасываться на все блюда сразу по принципу «живем один раз», а есть маленькими порциями.

Что касается фруктов, в том числе мандаринов, то от них во время праздничного застолья лучше отказаться, поскольку они плохо сочетаются с салатами, сказала Макарова в интервью газете «Московский комсомолец».

Ранее столичный врач-диетолог поделилась с читателями рецептом диетического оливье для новогоднего стола.

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Диетолог рассказала, как правильно составить новогоднее меню
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