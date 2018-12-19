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Выигрыш медали на чемпионате России не гарантирует призерам путевку на турниры Европы и мира

Выигрыш медали на чемпионате России не гарантирует призерам путевку на турниры Европы и мира Евгения Медведева. Фото: Global Look Press
Эксперты не исключают возможности заочного присуждения Туктамышевой «бронзы» на чемпионате России.

В среду, 19 декабря, в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который продлится до 23 числа этого месяца. К сожалению, болельщики не увидят на этих соревнованиях Елизавету Туктамышеву.

Спортсменка вынуждена пропустить турнир в связи с серьезными проблемами со здоровьем  — у девушки воспаление легких. Тем не менее, эксперты в области фигурного катания, такие как Илья Авербух, не исключают возможности, что Елизавете могут присудить «бронзу» заочно, чтобы у нее был шанс принять участие в чемпионатах Европы и мира, или включить в национальную сборную по решению тренерского совета.

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Если это произойдет, то актуальным участницам домашнего турнира придется несладко. За почетные места будут бороться 16 спортсменок, среди которых такие звезды, как Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова. Кроме этого, несмотря на поражение в этапах Гран-при, за медаль собирается побороться и приехавшая из Канады Евгения Медведева. Сменившая тренера россиянка уступила на Гран-при Загитовой и Туктамышевой, занявшим второе и третье место соответственно. «Золото» ушло к японке Рике Кихире. При этом сам тренер Евгении признается, что для того, чтобы она пришла в форму, требуется как минимум полтора года.

Тем не менее, Медведева не теряет оптимизма. Как писал сайт Teleprogramma.pro ранее, фигуристка очень обрадовалась возвращению в Россию. А сегодняшним утром она приобрела газету в киоске и пообщалась с продавщицей об Олимпиаде в Пхенчхане, где завоевала «серебро», пишут сайты Dni.ru и «Столица-С».

Тэги:
Евгения МедведеваЕлизавета Туктамышевафигурное катаниечемпионат России

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Выигрыш медали на чемпионате России не гарантирует призерам путевку на турниры Европы и мира
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