Выигрыш медали на чемпионате России не гарантирует призерам путевку на турниры Европы и мира

Эксперты не исключают возможности заочного присуждения Туктамышевой «бронзы» на чемпионате России.

В среду, 19 декабря, в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который продлится до 23 числа этого месяца. К сожалению, болельщики не увидят на этих соревнованиях Елизавету Туктамышеву.

Спортсменка вынуждена пропустить турнир в связи с серьезными проблемами со здоровьем — у девушки воспаление легких. Тем не менее, эксперты в области фигурного катания, такие как Илья Авербух, не исключают возможности, что Елизавете могут присудить «бронзу» заочно, чтобы у нее был шанс принять участие в чемпионатах Европы и мира, или включить в национальную сборную по решению тренерского совета.

Если это произойдет, то актуальным участницам домашнего турнира придется несладко. За почетные места будут бороться 16 спортсменок, среди которых такие звезды, как Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова. Кроме этого, несмотря на поражение в этапах Гран-при, за медаль собирается побороться и приехавшая из Канады Евгения Медведева. Сменившая тренера россиянка уступила на Гран-при Загитовой и Туктамышевой, занявшим второе и третье место соответственно. «Золото» ушло к японке Рике Кихире. При этом сам тренер Евгении признается, что для того, чтобы она пришла в форму, требуется как минимум полтора года.

Тем не менее, Медведева не теряет оптимизма. Как писал сайт Teleprogramma.pro ранее, фигуристка очень обрадовалась возвращению в Россию. А сегодняшним утром она приобрела газету в киоске и пообщалась с продавщицей об Олимпиаде в Пхенчхане, где завоевала «серебро», пишут сайты Dni.ru и «Столица-С».