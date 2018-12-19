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«Дедушка Уэльский»: маленький принц Джордж дал забавные прозвища членам королевской семьи

«Дедушка Уэльский»: маленький принц Джордж дал забавные прозвища членам королевской семьи Фото: Matt Porteous/Handout via REUTERS
Кейт Миддлтон рассказала поклонникам о пятилетнем правнуке Елизаветы II.

Помимо всех своих королевских титулов, британский принц Джордж носит негласное звание самого знаменитого малыша в мире. Это неудивительно: пятилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон является третьим в очереди наследования британского престола после сына королевы Елизаветы II принца Чарльза Уэльского и собственного отца. Но пока родители стараются обеспечить мальчику счастливое детство. Дома Джордж ведет себя как обычный ребенок, а царственная бабка не забывает баловать правнука, припасая для него маленькие подарочки всякий раз, как он появляется в ее личных покоях.

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Есть у маленького принца и свои привычки, например, давать домашним забавные прозвища. Как рассказала на встрече с поклонниками герцогиня Кембриджская, королеву еще в два годика Джордж называл «Ган-Ган», а своего деда принца Чарльза будущий король Англии важно именует не иначе как «дедушка Уэльский». Папу же сын Миддлтон обычно зовет очень официально – принцем Уильямом, но иногда позволяет себе и более непринужденное обращение. Как сообщает Express, Уильям накануне устроил с детьми игру в футбол, и один из них, кажется, Джордж, сказал, обращаясь к принцу: «Завтра ты играешь, Попс?».

Кейт Миддлтон и принц Уильям женаты уже семь лет. Кроме принца Джорджа, у королевской пары есть двое младших детей – принцесса Шарлотта и принц Луи, которому не исполнилось еще и года. Многие британцы уверены, что супруги вот-вот сообщат о четвертой беременности герцогини.

Тэги:
Кейт Миддлтонпринц Джордж.Принц Уильям

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«Дедушка Уэльский»: маленький принц Джордж дал забавные прозвища членам королевской семьи
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