Анита Цой винит себя в болезни матери

Певица приняла участие в передаче «Секрет на миллион», на которой откровенно рассказала о себе Лере Кудрявцевой.

Анита Цой относится к тем звездам, которые неохотно делятся своими личными переживаниями и сор из избы предпочитают на публику не выносить. Тем не менее, ведущей «Секрета на миллион» Лере Кудрявцевой удалось разговорить артистку.

Певица рассказала, что когда в 19 лет вышла замуж за своего супруга, то чувств к нему не испытывала. Брак буквально разваливался на глазах, так как мужу была не по душе артистическая карьера Аниты. Звезда серьезно рассматривала возможность подать документы на развод, а порой была в таком отчаянии из-за напряженных семейных отношений, что даже подумывала о самоубийстве. Однако от этого шага ее останавливало наличие ребенка — сына Сергея.

С годами у нее изменилось отношение к мужу, она стала его уважать и ценить, но под одной крышей все-таки жить с ним не захотела. В Подмосковье она приобрела большой земельный участок и построила там отдельные дома для своей мамы, мужа, свекрови и для себя.

Однако сейчас Анита переехала жить к маме, у которой оказались большие проблемы с психикой. В результате певице даже пришлось положить ее на лечение в клинику. Артистка, говоря об этом, едва сдерживала слезы. Она винит в болезни мамы себя. «Мы своими руками ее убили!» — не смогла сдержать эмоций звезда. Она также призналась, что после этого всем членам ее семейства было неловко смотреть друг другу в глаза, пишут сайты Dni.ru и Eg.ru.