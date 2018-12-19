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Анна Хилькевич учится принимать возрастные изменения в своей внешности

Анна Хилькевич учится принимать возрастные изменения в своей внешности Анна Хилькевич. фото: instagram.com/annakhilkevich
32-летняя актриса недавно начала замечать, что ее кожа уже не такая идеально гладкая, как прежде.

Анна Хилькевич стала известна после того, как снялась в сериале «Универ». Ее героиня Маша сразу полюбилась зрителям. В жизни актриса оказалась такой же открытой и добродушной. Этим летом она стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Мария. Также она со своим супругом воспитывает еще одну девочку Арианну, которой несколько дней назад исполнилось три года. Хилькевич переживала, когда поправилась во время беременности, но ей удалось всего за два месяца вернуться в форму.

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Однако с приближением Нового года актриса задумалась о другой проблеме — возрастных изменениях. Она не стала скрывать, что уже начинает переживать из-за появления даже крохотных морщин, хотя ей всего 32 года. По словам знаменитости, каждый раз, когда она смотрит в зеркало, то видит изменения во внешности. «Нет, конечно, это не старость, но медленно и верно она приближается. Причем к каждому из нас… И приходится принимать эти изменения внутри себя, приходится мириться с каждой новой, и пока маленькой, но морщинкой», — написала в соцсети девушка. При этом она отметила, что с годами растет и ее внутренний мир. Этот факт у нее вызывает чувство радости.

Многие поклонницы признались, что полностью понимают Анну. Многие поддержали девушку. «Все у вас отлично! С каждым годом по ребенку, и вы только краше», «С вами абсолютно согласна. Время оказалось быстротечным, а в детстве не верилось в это», «Анюта, хорошеешь с каждым днем!» — прокомментировали пост подписчики. Пользователи соцсети считают, что Хилькевич не стоит переживать из-за морщин, так как в современное время есть множество способов, чтобы сохранить молодость и вернуть коже сияние и гладкость.

Тэги:
Анна Хилькевичженская красота

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Анна Хилькевич учится принимать возрастные изменения в своей внешности
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