«Ёлки последние»: Кожевникова, Брежнева и Снаткина пришли на премьеру Бекмамбетова

Буквально на днях представители отечественного шоу-бизнеса побывали на премьере фильма «Елки последние», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов.

34-летняя Мария Кожевникова охотно позировала на красной дорожке перед объективами фотокамер. Актриса не смогла пропустить премьерный показ фильма «Елки последние» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Продюсером ленты выступил Тимур Бекмамбетов. Для выхода в свет Мария Кожевникова выбрала горчичный брючный костюм, черный топ и лаковые туфельки на шпильке.

больше по теме Мальчишки как близнецы: Мария Кожевникова показала своих старших сыновей Актриса Мария Кожевникова вслед за телеведущей Юлией Барановской поделилась снимком с подросшими сыновьями.

Среди присутствующих также были замечены: поп-король сцены Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс с сыном Семой, Алла Михеева, Анна Снаткина, Елена Захарова, Белла Потемкина, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц, Янина Студилина, Татьяна Догилева, Владимир Меньшов, Юлия Франц, Константин Меладзе, Гоша Куценко и многие другие.

Экс-солистка группы «ВИА Гры» Вера Брежнева предстала перед публикой в образе снежной королевы, облачившись в белую меховую шубку. Певица примерила платье того же оттенка и белые полусапожки на небольшом каблучке. Наряд артистки выгодно гармонировал с ее белокурыми локонами. Свой образ светская львица дополнила серьгами-кольцами, нанеся легкий макияж в пастельных тонах.

Актриса Анна Снаткина примерила кожаные облегающие брюки, белую сорочку и туфли-лодочки на шпильке. Не забыла артистка и о бежевом пиджаке с золотыми пуговицами. «Что вам создает новогоднее настроение?! Мне — ожидание нового года в моем доме с любимыми и близкими… и, конечно же, снег, елки в гирляндах и фильмы… новогодние фильмы», — написала в своем микроблоге Анна Снаткина.