НОВОСТИ

«Ёлки последние»: Кожевникова, Брежнева и Снаткина пришли на премьеру Бекмамбетова

«Ёлки последние»: Кожевникова, Брежнева и Снаткина пришли на премьеру Бекмамбетова Мария Кожевникова / фото: globallook.com
Буквально на днях представители отечественного шоу-бизнеса побывали на премьере фильма «Елки последние», продюсером которого выступил Тимур Бекмамбетов.

34-летняя Мария Кожевникова охотно позировала на красной дорожке перед объективами фотокамер. Актриса не смогла пропустить премьерный показ фильма «Елки последние» с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Продюсером ленты выступил Тимур Бекмамбетов. Для выхода в свет Мария Кожевникова выбрала горчичный брючный костюм, черный топ и лаковые туфельки на шпильке.

больше по теме
Мальчишки как близнецы: Мария Кожевникова показала своих старших сыновейАктриса Мария Кожевникова вслед за телеведущей Юлией Барановской поделилась снимком с подросшими сыновьями.

Среди присутствующих также были замечены: поп-король сцены Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Екатерина Шпица, Эвелина Бледанс с сыном Семой, Алла Михеева, Анна Снаткина, Елена Захарова, Белла Потемкина, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц, Янина Студилина, Татьяна Догилева, Владимир Меньшов, Юлия Франц, Константин Меладзе, Гоша Куценко и многие другие.

Экс-солистка группы «ВИА Гры» Вера Брежнева предстала перед публикой в образе снежной королевы, облачившись в белую меховую шубку. Певица примерила платье того же оттенка и белые полусапожки на небольшом каблучке. Наряд артистки выгодно гармонировал с ее белокурыми локонами. Свой образ светская львица дополнила серьгами-кольцами, нанеся легкий макияж в пастельных тонах.

Актриса Анна Снаткина примерила кожаные облегающие брюки, белую сорочку и туфли-лодочки на шпильке. Не забыла артистка и о бежевом пиджаке с золотыми пуговицами. «Что вам создает новогоднее настроение?! Мне — ожидание нового года в моем доме с любимыми и близкими… и, конечно же, снег, елки в гирляндах и фильмы… новогодние фильмы», — написала в своем микроблоге Анна Снаткина.

Тэги:
Вера БрежневаМария Кожевниковароссийские знаменитостиТимур Бекмамбетов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ёлки последние»: Кожевникова, Брежнева и Снаткина пришли на премьеру Бекмамбетова
Интересно?
Поделись с друзьями: