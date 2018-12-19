Постройневшую Бородину заподозрили в использовании фотошопа

Поклонники считают, что телеведущая не умеет правильно пользоваться специальными программами для редактирования снимков.

Ксения Бородина медийная личность и каждый ее шаг подвергают обсуждениям коллеги и пользователи соцсетей. Телеведущая уже привыкла к колким замечаниям злопыхателей и критике интернет-пользователей. Не так давно она сама написала комментарии к снимку, которые ожидала увидеть от хейтеров. Девушка была уверена, что критике подвергнут не только ее наряд, но и позу. Несмотря на это, телеведущая старается быть откровенной с поклонниками. Несколько недель назад она призналась, что решила похудеть к праздникам.

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Результаты диеты поклонники увидели уже на днях. Ксения поделилась новым снимком, на котором запечатлена в черном вечернем платье. В кадре телеведущая стоит у лестницы. Она вытянула одну ножку, чтобы продемонстрировать пикантный разрез на юбке. Волосы девушка уложила в легкие локоны, чтобы завершить образ. Многие пользователи соцсети поразились тому, как сильно похудела Бородина. Одни восхитились ее фигурой, а другие считают, что ей больше не стоит ограничивать себя в еде, так как это может навредить здоровью.

Нашлись и те, кто заподозрил Ксению в фотошопе. Их смутили неестественная нога девушки и бюст, который выглядит слишком расплывчато. «Фотошоп, однозначно», «Грудь не так лежит», «Посмотрите на колено. Вытянули — не то слово», «Безобразное фото, как всегда перебор с фотошопом», «Бородина, ну как ты фотошопишь? Вытягивать надо уметь», — прокомментировали пост подписчики. Преданные фанаты заступились за Бородину. Они считают, что любая девушка хочет себя приукрасить. Также, по их мнению, платье немного велико телеведущей, поэтому снимок и оказался неудачным.