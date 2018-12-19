НОВОСТИ

Постройневшую Бородину заподозрили в использовании фотошопа

Постройневшую Бородину заподозрили в использовании фотошопа Ксения Бородина. фото: instagram.com/borodylia/
Поклонники считают, что телеведущая не умеет правильно пользоваться специальными программами для редактирования снимков.

Ксения Бородина медийная личность и каждый ее шаг подвергают обсуждениям коллеги и пользователи соцсетей. Телеведущая уже привыкла к колким замечаниям злопыхателей и критике интернет-пользователей. Не так давно она сама написала комментарии к снимку, которые ожидала увидеть от хейтеров. Девушка была уверена, что критике подвергнут не только ее наряд, но и позу. Несмотря на это, телеведущая старается быть откровенной с поклонниками. Несколько недель назад она призналась, что решила похудеть к праздникам.

больше по теме
Вылитая Теона: Ксения Бородина опубликовала свой детский снимокПоклонники поразились сходству телеведущей с младшей дочерью.

Результаты диеты поклонники увидели уже на днях. Ксения поделилась новым снимком, на котором запечатлена в черном вечернем платье.  В кадре телеведущая стоит у лестницы. Она вытянула одну ножку, чтобы продемонстрировать пикантный разрез на юбке. Волосы девушка уложила в легкие локоны, чтобы завершить образ. Многие пользователи соцсети поразились тому, как сильно похудела Бородина. Одни восхитились ее фигурой, а другие считают, что ей больше не стоит ограничивать себя в еде, так как это может навредить здоровью.

Нашлись и те, кто заподозрил Ксению в фотошопе. Их смутили неестественная нога девушки и бюст, который выглядит слишком расплывчато. «Фотошоп, однозначно», «Грудь не так лежит», «Посмотрите на колено. Вытянули — не то слово», «Безобразное фото, как всегда перебор с фотошопом», «Бородина, ну как ты фотошопишь? Вытягивать надо уметь», — прокомментировали пост подписчики. Преданные фанаты заступились за Бородину. Они считают, что любая девушка хочет себя приукрасить. Также, по их мнению, платье немного велико телеведущей, поэтому снимок и оказался неудачным.

фото: instagram.com/borodylia/
Тэги:
Ксения Бородинароссийские звезды

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Постройневшую Бородину заподозрили в использовании фотошопа
Интересно?
Поделись с друзьями: