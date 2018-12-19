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Алсу с Львом Лещенко приняла участие в съемках Новогоднего огонька

Алсу с Львом Лещенко приняла участие в съемках Новогоднего огонька Алсу (Фото: Globallookpress.com)
Несмотря на плотный рабочий график, певица не смогла пропустить съемки новогодней программы. В своем микроблоге Алсу опубликовала совместный кадр с народным артистом РСФСР Львом Лещенко.

К своим 35 годам певица Алсу сумела не только состояться в сольной карьере, но и обзавелась тремя детьми от бизнесмена Яна Абрамова. В 2006 году в семье появилась дочка Сафина, она родилась в частной клинике в Соединенных Штатах. В 2008 году в Тель-Авиве Алсу родила дочку Микелу. В августе 2016 года певица снова испытала радость материнства, подарив супругу наследника — сына Рафаэля.

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Алсу не только успевает заниматься воспитанием детей, но и продолжает радовать поклонников своим творчеством. Певица побывала на съемках Новогоднего огонька, появившись на публике в вечернем платье в пол. Исполнительница выбрала дизайнерский наряд из мерцающей ткани с воланами из кружева. В своем микроблоге певица опубликовала фото со съемок, на котором она запечатлена с 76-летним Львом Лещенко.

Ранее сообщалось, что народный артист попал в больницу из-за переутомления. Концертный директор певца Олег Демидов поспешил успокоить поклонников Льва Лещенко, заверив, что его здоровью ничего не угрожает. Представитель артиста списал недомогание Льва Валерьяновича на усталость. Как выяснилось, певец две ночи провел без отдыха из-за концертов и перелетов.

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АлсуЛев Лещенкороссийские знаменитости

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Алсу с Львом Лещенко приняла участие в съемках Новогоднего огонька
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