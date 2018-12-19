В Мордовии выпал серый снег

Местные жители считают, что виновником необычных осадков стал цементный завод.

Жители поселка Комсомольский в Мордовии делятся в социальных сетях фотографиями необычного явления — на улицах поселка выпал серый снег.

«Вторые сутки выпадает цемент вместо снега», — написало издание Мордовия Online на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».





Местные жители объясняют, что причиной необычных осадков в середине декабря, скорее всего, стала авария на близлежащем цементном заводе. После того, как на улицах Комсомольского выпал серый снег, жители поселка обратились к главе муниципалитета Александру Ульянову. Он, в свою очередь, позвонил в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства сделали пробы воздуха и успокоили горожан — концентрация вредных веществ не превышает норму, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что в промышленном городе Заволжске в Ивановской области выпал черный снег.