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В Мордовии выпал серый снег

В Мордовии выпал серый снег Серый снег / vk.com/13online
Местные жители считают, что виновником необычных осадков стал цементный завод.

Жители поселка Комсомольский в Мордовии делятся в социальных сетях фотографиями необычного явления — на улицах поселка выпал серый снег.

«Вторые сутки выпадает цемент вместо снега», — написало издание Мордовия Online на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».


Местные жители объясняют, что причиной необычных осадков в середине декабря, скорее всего, стала авария на близлежащем цементном заводе. После того, как на улицах Комсомольского выпал серый снег, жители поселка обратились к главе муниципалитета Александру Ульянову. Он, в свою очередь, позвонил в Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства сделали пробы воздуха и успокоили горожан — концентрация вредных веществ не превышает норму, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что в промышленном городе Заволжске в Ивановской области выпал черный снег.

Тэги:
снег

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В Мордовии выпал серый снег
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