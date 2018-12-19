В Чечне нашли «молодую копию» Хабиба Нурмагомедова

Двойником прославленного бойца ММА оказался 18-летний Азиз Нуриев. Сходство со спортсменом позволило молодому человеку менее чем за месяц собрать солидное количество подписчиков.

В Чечне обнаружили «молодую копию» 30-летнего Хабиба Нурмагомедова. Им оказался 18-летний Азиз Нуриев. Его приятели утверждают, что он является двойником прославленного бойца смешанных единоборств.

При этом юноша и сам старается походить на своего кумира: носит короткую стрижку, а также собирается уйти из волной борьбы, чтобы вплотную посвятить себя ММА. Примечательно, что Азиз родом из тех же мест, что и его знаменитый двойник. Однако молодой человек подчеркивает, что намерен добиваться всего самостоятельно, не прибегая к связям.

Тем не менее, как отмечает Telegram-канал Mash, спортсмену все-таки удалось похайпиться за счет своего сходства с Хабибом. Всего за месяц число подписчиков на его страничку в соцсети выросло до 12 тысяч.

Разумеется, до количества пользователей, которые следят за жизнью Нурмагомедова в Сети, Азизу пока далеко, но лиха беда начало. Напомним, что согласно рейтингу, который составила Instagram, боец ММА Хабиб Нурмагомедов занял вторую строчку среди самых популярных звезд соцсети. Число его подписчиков составило 13,4 миллиона. Спортсмену не хватило всего 900 тысяч, чтобы сравняться с занявшей первое место Ольгой Бузовой.