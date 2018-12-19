Жена Олега Газманова поделилась мыслями о проблемах в отношениях

Как рассказала Марина Газманова, супругам часто не хватает искренности в общении друг с другом.

Знаменитому исполнителю и автору песен Олегу Газманову – 67 лет. Возраст артисту совсем не помеха: он продолжает выходить на сцену, чтобы спеть для поклонников, а сейчас вместе с другими российскими звездами участвует в съемках новогодних программ. Ранее на своей страничке в Instagram певец признался: когда после всех предпраздничных съемок наконец наступает настоящий Новый год, его уже сложно отмечать как настоящий праздник.

Активно ведет свой блог в соцсети и супруга артиста. Недавно она поделилась с подписчиками своими размышлениями о проблемах, которые могут случаться в отношениях любящих друг друга людей. Как написала Марина Газманова, разлад в паре обычно начинается с недосказанности, нежелания поговорить друг с другом и рассказать о том, что волнует больше всего в данный момент. Подобное лицемерие и сомнения ложатся на человека «тяжким грузом».

«А если не получается не обращать внимания, то все это начинает гнить внутри тебя. Разговаривайте друг с другом, пожалуйста! Когда заканчивается диалог, заканчиваются отношения», – написала жена певца. Свой проникновенный пост она сопроводила черно-белым снимком, на котором она позирует фотографу вместе с супругом.

Комментаторы блога согласились с Мариной в том, что искренность в отношениях просто необходима, и дружно пожелали супругам сохранить семейное благополучие.