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Жена Олега Газманова поделилась мыслями о проблемах в отношениях

Жена Олега Газманова поделилась мыслями о проблемах в отношениях Фото: КП/Евгения Гусева
Как рассказала Марина Газманова, супругам часто не хватает искренности в общении друг с другом.

Знаменитому исполнителю и автору песен Олегу Газманову – 67 лет. Возраст артисту совсем не помеха: он продолжает выходить на сцену, чтобы спеть для поклонников, а сейчас вместе с другими российскими звездами участвует в съемках новогодних программ. Ранее на своей страничке в Instagram певец признался: когда после всех предпраздничных съемок наконец наступает настоящий Новый год, его уже сложно отмечать как настоящий праздник.

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Звезды приехали на «Главный Новогодний Концерт»: Зара в золотистом платье, Витас с букетом роз и Газманов в черномЗвездные участники шоу уже начали появляться на красной дорожке перед концертом. Корреспондент Teleprogramma.pro передает из «Олимпийского». (Статья дополняется).

Активно ведет свой блог в соцсети и супруга артиста. Недавно она поделилась с подписчиками своими размышлениями о проблемах, которые могут случаться в отношениях любящих друг друга людей. Как написала Марина Газманова, разлад в паре обычно начинается с недосказанности, нежелания поговорить друг с другом и рассказать о том, что волнует больше всего в данный момент. Подобное лицемерие и сомнения ложатся на человека «тяжким грузом».

«А если не получается не обращать внимания, то все это начинает гнить внутри тебя. Разговаривайте друг с другом, пожалуйста! Когда заканчивается диалог, заканчиваются отношения», – написала жена певца. Свой проникновенный пост она сопроводила черно-белым снимком, на котором она позирует фотографу вместе с супругом.

Комментаторы блога согласились с Мариной в том, что искренность в отношениях просто необходима, и дружно пожелали супругам сохранить семейное благополучие.

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Жена Олега Газманова поделилась мыслями о проблемах в отношениях
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