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Мальчишки как близнецы: Мария Кожевникова показала своих старших сыновей

Мальчишки как близнецы: Мария Кожевникова показала своих старших сыновей Мария Кожевникова с сыновьями (Фото: Globallookpress.com)
Актриса Мария Кожевникова вслед за телеведущей Юлией Барановской поделилась снимком с подросшими сыновьями.

Многодетная Мария Кожевникова скрывает от публики и прессы своего младшего сына, актриса до сих пор так и не призналась, какое имя они выбрали для малыша. У 34-летней артистки трое детей от бизнесмена Евгения Васильева. Свадьбу супруги сыграли еще пять лет назад. В январе 2014 года на свет появился их первенец — Иван, а спустя год Мария родила сына Максима. После двухлетнего перерыва Кожевникова стала мамой в третий раз, у пары снова родился мальчик. И если старших сыновей актриса активно показывает поклонникам, рассказывая об их успехах, то младшего Мария оберегает от излишнего внимания.

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Многодетная мама Мария Кожевникова рассказала о семейных традицияхСегодня актриса решила поделиться трогательной фотографией с младшим сыном и поведать поклонникам о том, какие она придумала традиции для своей семьи. Например, Мария Кожевникова хранит первую соску и бирочки с датой рождения каждого из наследников.

В своем микроблоге актриса опубликовала свежее фото с подросшими сыновьями вслед за телеведущей Юлией Барановской, которая, как и Мария Кожевникова, воспитывает троих детей: старшему сыну Артему уже исполнилось тринадцать лет, дочке Яне десять лет, а младшему сыну Арсению всего шесть лет.

Мария Кожевникова показала подросших сыновей (Фото: Instagram)

Поклонники отметили, что сыновья Марии Кожевниковой похожи, как братья-близнецы. «Мне всегда их мало и съесть хочу», — с юмором отметила актриса.

«Чем старше мальчики, тем сильнее друг на друга похожи, красавчики», «Машенька, сыночки на вас похожи очень, особенно улыбки», «Мальчишки как близнецы», «Как они похожи», «На этой фотке как близнецы мальчишки», «Ванюша на вас очень похож, а Максим на мужа… но оба такие красавцы», — прокомментировали фото Марии Кожевниковой верные почитатели.

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звездные детиМария Кожевниковароссийские знаменитости

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Мальчишки как близнецы: Мария Кожевникова показала своих старших сыновей
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