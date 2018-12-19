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Идеальный отец: папарацци застали Ирину Шейк и Брэдли Купера, играющих с дочерью на улице

Идеальный отец: папарацци застали Ирину Шейк и Брэдли Купера, играющих с дочерью на улице Брэдли Купер и Ирина Шейк. фото: globallook.com
После слухов о расставании влюбленные продемонстрировали семейную идиллию.

Ирина Шейк ( Irina Shayk) давно покорила мировые подиумы, но не перестает удивлять поклонников своей женственностью и красотой. Несколько лет назад она встречалась со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, но они в итоге расстались. Вскоре у модели закрутился роман с Брэдли Купером (Bradley Cooper). В прошлом году она подарила ему дочь Лею. Периодически появляются слухи о свадьбе, но влюбленные их не подтверждают. Они предпочитают не говорить о своей личной жизни.

А недавно поклонники заподозрили, что Купер и Шейк расстались. По некоторым данным, они продолжают общаться только из-за ребенка. Однако на днях папарацци застали пару на улицах Лос-Анджелеса. Влюбленные продемонстрировали настоящую семейную идиллию. Брэдли сначала помогал дочери сидеть у него на плечах, а затем начал с ней резвиться, раскачивая в воздухе и подбрасывая. Ирина наблюдала за игрой с улыбкой. Было видно, что модель сначала волновалась, а затем стала смеяться вместе с дочкой и своим избранником. Затем влюбленные сели в машину вместе с наследницей и отправились домой.

Пользователи соцсети отметили, что Купер замечательный и очень заботливый папа. Многие засомневались, что Шейк могла бы так комфортно себя чувствовать с человеком, с которым рассталась. «Какая пара», «Идеальный отец», «Красивая семья», — высказали свое мнение пользователи Сети.  Они решили, что все же в отношениях модели и актера нет никаких проблем, поэтому осталось дождаться, когда они решат вступить в брак. Напомним, ранее на пальце у Ирины многие заметили кольцо, похожее на помолвочное.

фото: instagram.com/irinashayksdaily/
Тэги:
Брэдли КуперИрина Шейк

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Идеальный отец: папарацци застали Ирину Шейк и Брэдли Купера, играющих с дочерью на улице
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