Сын Жириновского может возглавить Российский футбольный союз

В среду, 19 декабря, этот пост покинул Виталий Мутко.

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского — Игорь Лебедев — не исключил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза в 2019 году. В настоящий момент он является членом исполкома организации.

В разговоре с корреспондентом агентства ТАСС 46-летний Лебедев напомнил, что реальная отставка Виталия Мутко с поста главы РФС произошла только 19 декабря, и отметил, что вопрос о его участии в выборах нового председателя организации пока не закрыт.

«Он (вопрос. — Ред.) обсуждается, но я не могу сказать, что прямо завтра встану и побегу. Там есть определенная процедура, устав, который достаточно сложный », — сказал Лебедев.

Сын Жириновского добавил, что все решения будут приниматься после новогодних праздников.

Напомним, что в среду, 19 декабря, Виталий Мутко, занимавший пост президента Российского футбольного союза с 2005 года, сложил с себя полномочия. До 19 февраля 2019 года обязанности главы организации будет исполнять Сергей Прядкин.