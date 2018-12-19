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Бриллиантов на 5 миллионов рублей: дочь олигарха Диана Манасир с размахом сыграла свадьбу

Бриллиантов на 5 миллионов рублей: дочь олигарха Диана Манасир с размахом сыграла свадьбу Ростилав Багиров и Диана Манасир. Фото: instagram.com/manasirdiana/
Стали известны подробности бракосочетания 18-летней наследницы нефтяного магната с 25-летним финансистом.

Во вторник, 17 декабря, стало известно, что 18-летняя Диана Манасир вышла замуж. Ее избранником стал 25-летний финансист Ростислав Багиров. Брак был зарегистрирован в ЗАГСе Барвихи, куда новобрачная прибыла в белом брючном костюме. Лаконичный образ невеста «разбавила» роскошными украшениями от модного ювелирного дома Cartier.

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После регистрации молодожены отправились в один из самых шикарных ресторанов Москвы Balzi Rossi. Там Диана появилась уже в свадебном платье от модного кутюрье Zuhair Murad стоимостью 17 тысяч долларов и ювелирных изделиях из бриллиантов, чья стоимость оценивается в пять миллионов рублей.

В качестве подружек невесты на церемонии выступили Стеша Маликова и наследница магната Мария Чигиринская. Диана, кстати, первая из представительниц золотой молодежи сыграла свадьбу. На торжестве также присутствовали родные новобрачной — старшая сестра Элен, брат Роман и, разумеется, отец вместе со своей женой Викторией, пишет сайт Super.

Сайт Teleprogramma.pro ранее сообщал, что Ростислав сделал Диане предложение стать его женой неожиданно. Он повел ее в любимый ресторан и в какой-то момент подарил ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом. Девушка, не раздумывая, дала согласие на брак.

Тэги:
Диана Манасирзвездные свадьбы

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Бриллиантов на 5 миллионов рублей: дочь олигарха Диана Манасир с размахом сыграла свадьбу
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