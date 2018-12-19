Стало известно, как будут выглядеть герои «Аладдина» Гая Ричи

Уилл Смит предстал перед фанатами в образе Джинна, а Мена Массуд и Наоми Скотт перевоплотились в Аладдина и Жасмин.

В мае 2019 года на мировые экраны должен выйти фильм режиссера Гая Ричи «Аладдин» – ремейк одноименного мультфильма Walt Disney Pictures. Накануне стало известно, как, по задумке создателей картины, будут выглядеть ее главные герои, которых играют Уилл Смит, канадский актер Мена Массуд и звезда фильма «Лимонадный рот» Наоми Скотт.

Фотографии актеров в их кинообразах появились на страницах журнала Entertainment Weekly. Джинн, Аладдин и принцесса Жасмин расположились на обложке нового выпуска издания, и, как можно увидеть на снимках, Смит с заплетенной бородкой и обритой головой выглядит особенно колоритно в своем ярком восточном одеянии.

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Как рассказал сам Гай Ричи, поиск артистов, которые идеально подошли бы на главные роли в «Аладдине», был долгим, за шесть месяцев режиссер провел сотни проб. Жасмин должна была быть доброжелательной, но при этом независимой и даже неукротимой, а Аладдин – хитроумным и оптимистичным. Однако особое внимание мэтра было сосредоточено на джинне, исполняющем три желания хозяина его лампы. Именно Уилл Смит, как отмечает режиссер, справился с этой ролью как нельзя лучше, поскольку его самоуверенный и нагловатый персонаж обладает, как и он сам, очень яркой индивидуальностью.

«Что касается Уилла, чем лучше я узнавал его и чем больше проводил с ним времени, тем сильнее видел связь актера с его героем», – цитирует Гая Ричи Entertainment Weekly.