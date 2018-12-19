Екатерина Стриженова обратилась с напутственными словами к дочери в честь ее совершеннолетия
Екатерина Стриженова и ее муж Александр Стриженов состоят в браке 31 год. Они познакомились во время учебы в школе, а после съемок в фильме «Лидер» влюбленные уже не расставались. У них есть взрослая дочь Анастасия, которая вместе с мужем живет в США. В этом году она подарила своим родителям внука Петра. Также у Стриженовых есть еще одна наследница — Александра, которую близкие называют просто Саша.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие считают, что Саша унаследовала красоту своей мамы и за минувший год сильно повзрослела. «Очень красивые и мама и дочь. И на маму похожа, и на папу», «Поздравляю! Вроде недавно она у вас родилась, а уже 18!», «Мудрое напутствие мамы дочери», «Как она на вас похожа! Такая же красотка!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что в свободное от учебы время Саша часто участвует в фотосессиях. Работать перед камерой она научилась давно, так как уже в три месяца рекламировала детскую косметику «Непоседы». Друзья уже поздравили девушку с днем рождения и преподнесли ей праздничный торт.