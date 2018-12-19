Екатерина Стриженова обратилась с напутственными словами к дочери в честь ее совершеннолетия

Телеведущая поделилась трогательным снимком с наследницей.

Екатерина Стриженова и ее муж Александр Стриженов состоят в браке 31 год. Они познакомились во время учебы в школе, а после съемок в фильме «Лидер» влюбленные уже не расставались. У них есть взрослая дочь Анастасия, которая вместе с мужем живет в США. В этом году она подарила своим родителям внука Петра. Также у Стриженовых есть еще одна наследница — Александра, которую близкие называют просто Саша.

Девушка поступила на экономический факультет МГУ, но позднее передумала и выбрала социологию. У нее есть возлюбленный, который учится вместе с ней. 19 декабря Саше исполнилось 18 лет. Одной из первых ее поздравила мама. Екатерина опубликовала трогательное фото, на котором позирует с именинницей. В кадре телеведущая облачена в голубое платье с глубоким декольте, а ее младшая дочь в блестящий наряд. «Надеюсь, что ты не пустишься „во все тяжкие“, не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить… Помни одно: голова — чтобы думать, сердце — чтобы любить, душа — чтобы чувствовать!» — с нежностью обратилась она к дочери.