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Екатерина Стриженова обратилась с напутственными словами к дочери в честь ее совершеннолетия

Екатерина Стриженова обратилась с напутственными словами к дочери в честь ее совершеннолетия Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com
Телеведущая поделилась трогательным снимком с наследницей.

Екатерина Стриженова и ее муж Александр Стриженов состоят в браке 31 год. Они познакомились во время учебы в школе, а после съемок в фильме «Лидер» влюбленные уже не расставались. У них есть взрослая дочь Анастасия, которая вместе с мужем живет в США. В этом году она подарила своим родителям внука Петра. Также у Стриженовых есть еще одна наследница — Александра, которую близкие называют просто Саша.

Девушка поступила на экономический факультет МГУ, но позднее передумала и выбрала социологию. У нее есть возлюбленный, который учится вместе с ней. 19 декабря Саше исполнилось 18 лет. Одной из первых ее поздравила мама. Екатерина опубликовала трогательное фото, на котором позирует с именинницей. В кадре телеведущая облачена в голубое платье с глубоким декольте, а ее младшая дочь в блестящий наряд. «Надеюсь, что ты не пустишься „во все тяжкие“, не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить… Помни одно: голова — чтобы думать, сердце — чтобы любить, душа — чтобы чувствовать!» — с нежностью обратилась она к дочери.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие считают, что Саша унаследовала красоту своей мамы и за минувший год сильно повзрослела. «Очень красивые и мама и дочь. И на маму похожа, и на папу», «Поздравляю! Вроде недавно она у вас родилась, а уже 18!», «Мудрое напутствие мамы дочери», «Как она на вас похожа! Такая же красотка!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что в свободное от учебы время Саша часто участвует в фотосессиях. Работать перед камерой она научилась давно, так как уже в три месяца рекламировала детскую косметику «Непоседы». Друзья уже поздравили девушку с днем рождения и преподнесли ей праздничный торт.

торт
фото: instagram.com/strizs/
Тэги:
Александра Стриженовазвездные дети

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Екатерина Стриженова обратилась с напутственными словами к дочери в честь ее совершеннолетия
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