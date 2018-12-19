Как душевно: многодетная Барановская показала подросших детей от Аршавина

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале с Александром Гордоном Юлия Барановская одна воспитывает троих детей. Будучи многодетной мамой, она старается как можно больше времени уделять их воспитанию.

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в своем Instagram совместное фото с детьми от Андрея Аршавина, показав повзрослевших наследников футболиста. Будучи многодетной мамой, светская львица старается заниматься своей карьерой, не забывая при этом и об интересах семьи. Юлия делает все для того, чтобы заменить своим детям и отца, который практически не интересуется воспитанием отпрысков.

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С футболистом Андреем Аршавиным телеведущая прожила под одной крышей без малого девять лет. За это время в семье появилось трое детей: старшему сыну Артему уже исполнилось тринадцать лет, дочке Яне десять лет, а младшему сыну Арсению всего шесть лет. В интервью изданию woman.ru Юлия Барановская рассказала о том, что футболист ушел от них, когда она была на пятом месяце беременности. Однако именно Арсений, которого ждала телеведущая, так похож на своего отца — мальчик увлекается футболом и делает свои первые успехи в детской академии «Барселона».

«Как душевно!!», «Юлечка, Вы большая молодец!», «Какие все хорошенькие! С Новым годом!», «Две розочки и две звездочки. Так трогательно и мило», «И все друг на друга похожи!! Мило», «Юля, какие у Вас замечательные дети… Очень красивая семья», — прокомментировали фото Юлии Барановской верные почитатели.