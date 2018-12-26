Кто исполняет ваши мечты?

Вы замечали, что под Новый год мы начинаем пересматривать старые фильмы – те самые, которые смотрели в детстве вместе с родителями, готовим к праздничному столу традиционные «оливье» и «мимозы», вспоминаем новогодние праздники многолетней давности. А почему? Просто в детстве Новый год был неразрывно связан с чудом: помните, едва куранты на телеэкране пробьют полночь, под домашней ёлкой материализуются подарки – откуда ни возьмись! Вы сто раз заглядывали под нее, и ничего не было, и папа с мамой из комнаты не выходили… вроде бы.

А за несколько дней до праздника папа привозил на санках ароматную ёлку, мама доставала с антресолей большую коробку со стеклянными украшениями, дедушка распутывал старую гирлянду – и с этого вечера новогоднее чудо поселялось в доме на несколько дней. Под свет гирлянды так хорошо мечталось, и казалось, что все мечты обязательно сбудутся.

Хорошо, что сегодня у нас есть возможность повысить вероятность воплощения наших самых смелых желаний: до 15 января 2019 года в магазинах сети «Пятёрочка» продолжается уникальная акция – «Исполняем мечты». Приходите в ближайший магазин этой торговой сети за обычным набором продуктов и товаров для дома, при оплате обязательно предъявляйте «Выручай-карту», и, если сумма покупок в чеке составила 555 рублей или больше – становитесь участником этой акции.

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…Вспоминайте свои семейные новогодние традиции, заводите новые – современные, поздравляйте родных и близких с самым главным праздником года, накрывайте стол по рецептам мам и бабушек, радуйте детей, и старайтесь, чтобы и они пронесли через годы волшебное ощущение чуда и веры в то, что все мечты обязательно исполнятся.