«Двое из ларца – одинаковы с лица»: Плющенко нашел «двойника» своего сына

Ребенок фигуриста репетирует с другом шоу на льду «Лебединое озеро».

Известный фигурист Евгений Плющенко на своей страничке в социальной сети Instagram разместил забавное видео, которое снимала его супруга, продюсер Яна Рудковская. На записи можно увидеть сына Плющенко и Рудковской Александра в обществе мальчика, который, как две капли воды поход на «Гном-Гномыча».

Рудковская на записи говорит, что сын с товарищем находятся на репетиции «Лебединого озера». Ребятам предстоит выступить на шоу. Второго молодого человека зовут Марк. Он и Саша Плющенко будут принцами. В это время рядом с детьми появился Евгений Плющенко, которого Рудковская представила, как «старший принц». Дети признались, что ждут подарки от зрителей. Они пообещали стараться и хорошо кататься.

«И правда похожи. Это так забавно, но они ещё такие маленькие», «Наши будущие олимпийские чемпионы! Молодцы!», «И зубов одинаковое количество», — заметили в комментариях пользователи.