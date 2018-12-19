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Зрители СТC Kids смогут поздравить близких с Новым годом в эфире

Зрители СТC Kids смогут поздравить близких с Новым годом в эфире КП/Валерий Звонарев
Акция пройдет в пяти городах.

Поздравление с праздником в эфире телеканала запомнится близким на всю жизнь. Такую возможность решил подарить зрителям детский телеканал СТC Kids. Акция пройдет в пяти городах — Москве, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Воронеже.

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Там с 17 декабря по 8 февраля установят специальные праздничные фотозоны. Здесь можно сделать фото в рамке, составить поздравительную открытку и отправить ее родным. А чтобы фото попало в эфир, достаточно опубликовать снимок с любой соцсети с хэштегом #СТСКИДС2019, сообщили в пресс-службе телеканала.

В Москве желающих ждут в Центральном Детском магазине на Лубянке (Театральный пр. 5, стр. 1); в Самаре в ТЦ «Гудок» (ул. Красноармейская 131); в Новосибирске в ТЦ «Галерея Новосибирск» (ул. Гоголя 13); в Ростове-на-Дону в ТРЦ «Рио» (пр. Михаила Нагибина 17); в Воронеже в ТЦ Сити Парк «Град» (ул. Парковая 3).

Тэги:
Новый годпоздравлениеСТС Kids

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Зрители СТC Kids смогут поздравить близких с Новым годом в эфире
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