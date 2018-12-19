Голодные свиньи затерроризировали жителей поселка Горбатовка

Люди возмущены, что на хозяина животных никто не может найти управу.

Жители поселка Горбатовка в Нижегородской области переживают настоящее нашествие свиней. Голодные животные в поисках корма бегают по всему населенному пункту.

Жители рассказывают, что летом 2018 года семья Шаровых купила в деревне участок. На территории глава семейства сделал самую настоящую нелегальную ферму и развел свиней. Денег на содержание животных у хозяина, судя по всему, не хватает. С приходом зимы голодные животные откровенно взбесились. В поисках пропитания они сломали заборы и разбрелись по всему поселку.

Жители считают происходящее беспределом. Свиньи достаточно опасные животные и неизвестно, как могут себя повести. Жители говорят, что очень сложно ездить по деревне на машине. Того и гляди зацепишь хрюшку, а потом будут проблемы с хозяевами. Боятся животных и дети. В местной администрации о проблеме наслышаны. Здесь уже не раз выписывали предписания хозяевам устранить нарушения, однако они пока отказываются слушать чиновников, сообщает «РЕН-ТВ».