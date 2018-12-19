Яна Рудковская вышла в свет в платье, которое уже надевала прима-балерина Светлана Захарова
Яна Рудковская не скрывает, что ее гардеробной может позавидовать любая женщина. Для каждого выхода в свет супруга Евгения Плющенко тщательно подбирает наряд, а иногда советуется по этому поводу с поклонниками. Преимущественно в шкафу у продюсера хранятся вечерние платья от именитых дизайнеров. Совсем недавно она посетила вечеринку в честь 20-летия российского издания Vogue в черном платье-бюстье со шлейфом. Тогда ее образ покорил пользователей соцсети.
Напомним, что народная артистка еще в августе этого года облачилась в творение Юлии Яниной для мероприятия в преддверии нового сезона в Большом театре. На Захаровой платье смотрелось очень элегантно. Поклонники считают, что Яне стоит поэкспериментировать с прическами. Они уверены, что если каждый раз продюсер будет по разному укладывать волосы, то ее образы станут еще интереснее. Многие также осуждают Рудковскую за то, что она тратит крупные суммы денег на брендовые наряды. По их мнению, светской львице стоит больше средств отдавать на благотворительность.