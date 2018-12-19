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Яна Рудковская вышла в свет в платье, которое уже надевала прима-балерина Светлана Захарова

Яна Рудковская вышла в свет в платье, которое уже надевала прима-балерина Светлана Захарова Яна Рудковская. фото: globallook.com
Жена Евгения Плющенко не смогла поразить гостей светского мероприятия своим роскошным нарядом.

Яна Рудковская не скрывает, что ее гардеробной может позавидовать любая женщина. Для каждого выхода в свет супруга Евгения Плющенко тщательно подбирает наряд, а иногда советуется по этому поводу с поклонниками. Преимущественно в шкафу у продюсера хранятся вечерние платья от именитых дизайнеров. Совсем недавно она посетила вечеринку в честь 20-летия российского издания Vogue в черном платье-бюстье со шлейфом. Тогда ее образ покорил пользователей соцсети.

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А накануне Яна побывала на новогоднем балу другого известного издания Harper’s Bazaar. Для очередного появления на публике девушка облачилась в нежное платье с открытыми плечами и юбкой с необычным принтом в виде балерин. Жена Плющенко с удовольствием позировала фотографам. Свой образ она дополнила клатчем в форме шара. На этот раз гостей вечера Рудковская удивить не смогла. Пользователи соцсети также вспомнили, что ранее уже видели это платье на приме-балерине Светлане Захаровой.

Напомним, что народная артистка еще в августе этого года облачилась в творение Юлии Яниной для мероприятия в преддверии нового сезона в Большом театре. На Захаровой платье смотрелось очень элегантно.   Поклонники считают, что Яне стоит поэкспериментировать с прическами. Они уверены, что если каждый раз продюсер будет по разному укладывать волосы, то ее образы станут еще интереснее. Многие также осуждают Рудковскую за то, что она тратит крупные суммы денег на брендовые наряды. По их мнению, светской львице стоит больше средств отдавать на благотворительность.

Тэги:
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Яна Рудковская вышла в свет в платье, которое уже надевала прима-балерина Светлана Захарова
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