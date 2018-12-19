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Кейт Миддлтон научили избегать ошибок принцессы Дианы

Кейт Миддлтон научили избегать ошибок принцессы Дианы Фото: Reuters/Phil Noble, Wikimedia.org/Rick
Еще до помолвки с принцем Уильямом будущей герцогине Кембриджской пришлось просматривать видеозаписи с покойной Леди Ди.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились еще в студенческие годы, во время учебы в одном из самых престижных британских университетов. Отношения пары вскоре стали такими близкими, что в Кенсингтонском дворце всерьез задумались о том, как ввести возлюбленную внука Елизаветы II в королевскую семью.

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Обучать всем тонкостям монаршего протокола Кейт начали еще до помолвки с Уильямом, а по личной просьбе принца его избраннице дали указания о том, как справляться с интенсивным интересом к ней СМИ. По информации инсайдеров, о дворце хорошо «помнили об ошибках, допущенных в свое время принцессой Дианой», поэтому обучение Миддлтон было решено провести именно на ее примере.

«Это включало просмотр видеозаписей покойной принцессы Уэльской. Кейт должна была увидеть, как она реагировала на папарацци», – говорится в книге королевского биографа Кэти Николл. Как отмечает эксперт, сама будущая герцогиня назвала поставленную перед ней задачу «увлекательной», но «немного жуткой», сообщает британский Express.

Отметим, поклонники часто сравнивают до сих пор популярную у британцев Леди Ди с супругой ее сына. Подогревает эти обсуждения и сама Кейт. Так, недавно на торжественном приеме в Букингемском дворце герцогиня Кэтрин появилась в сверкающей тиаре и серьгах свекрови, а на кадрах с фотосессии, организованной по случаю 70-го дня рождения принца Чарльза, Миддлтон запечатлена в темно-синем платье в горошек, очень похожем на то, что носила когда-то Диана.

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Кейт Миддлтон научили избегать ошибок принцессы Дианы
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