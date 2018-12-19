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Режиссер нашумевшего фильма «Дурак» представил трейлер новой картины с Андреем Смоляковым

Режиссер нашумевшего фильма «Дурак» представил трейлер новой картины с Андреем Смоляковым кадр фильма
«Завод» уже называют возвращением Юрия Быкова в большое кино.

В послужном списке режиссера из Рязанской области Юрия Быкова пока не так много картин, однако каждая из них становится открытием. Его «Майор» собрал множество наград и неоднозначных отзывов, «Дурак» был отмечен еще большим количеством наград и стал одним из самых ярких и обсуждаемых фильмов 2014 года. «Дурак» принес Быкову известность не только в России. Главный кинокритик «The New York Times» Стефен Холден включил его в список пяти лучших фильмов года.

После этого режиссер снял несколько сериалов, поговаривают, что из-за депрессии он даже хотел оставить профессию. Новую картину «Завод» критики уже назвали возвращением 37-летнего Быкова в большое кино. В этом триллере Быков выступил как режиссер, сценарист и сопродюсер. Главные роли сыграли Андрей Смоляков и Денис Шведов. В картине также заняты Владислав Абашин, Иван Янковский, Александр Бухаров, Алексей Комашко, Александр Баширов и другие.

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Действие разворачивается вокруг жизни простых работяг, которые за копейки вкалывают на заводе и пытаются прокормить свои семьи. Настоящим шоком стала для них новость о том, что руководство решило закрыть завод из-за нерентабельности. Тогда заводчане решаются на противостояние с «власть имущими». Как сообщается, фильм выйдет в прокат 7 февраля 2019 года. Однозначно, что концовка фильма будет сложной и драматичной, поскольку Быков считает хеппи-энд искусственным явлением, невозможным в реальной жизни.

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Режиссер нашумевшего фильма «Дурак» представил трейлер новой картины с Андреем Смоляковым
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