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Ольга Бузова назвала всех своих ухажеров бестолковыми

Ольга Бузова назвала всех своих ухажеров бестолковыми Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
Звезда готова обменять их на одного нормального мужчину.

Известная певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова никак не может встретить на своем пути настоящего мужчину. Проект «Замуж за Бузову» надежд не оправдал. Звезда так и не смогла встретить любимого. Все, кто пришел на шоу, преследовали какие-то свои цели. Ольгу никто так и не полюбил по-настоящему. Да и ей самой никто не приглянулся.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Бузова, которая все еще рассчитывает встретить мужчину своей мечты, заявила, что готова обменять всех своих ухажеров на одного нормального мужика.

«А лучше поменять своё поведение с мужчинами. Если оно такое же, как в шоу, тогда сто пудов не найдёшь мужчину», «Нужно перестать рассматривать мужчину как объект для решения всех своих проблем и желаний!», «Оля, замкнутый круг, который вы сами создали. К вам «липнут» халявщики и понторезы, которые не нужны вам. Вам нужен политик или олигарх, в связи с вашим нынешним статусом, но такие не возьмут вас, так как ваша репутация неоднозначная, их окружение такого выбора не одобрит», — заметили в комментариях пользователи.

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Ольга Бузова назвала всех своих ухажеров бестолковыми
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