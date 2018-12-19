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«Моя мама умирала»: Этери Тутберидзе рассказала, как тяжело ей пришлось в Пхенчхане

«Моя мама умирала»: Этери Тутберидзе рассказала, как тяжело ей пришлось в Пхенчхане ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ С ЗАГИТОВОЙ И МЕДВЕДЕВОЙ. Фото: Global Look Press
Наставница олимпийской чемпионки Алины Загитовой призналась, что во время Олимпиады ее мама сильно болела. Однако Этери Георгиевна мужественно вынесла это испытание, стараясь поддержать своих девочек в Пхенчхане.

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью каналу ISU («Международная федерация фигурного катания») рассказала о том, как тяжело ей пришлось в Пхенчхане. Эта поездка в Южную Корею требовала от наставницы наших фигуристок немалых сил и душевной стойкости. Дело в том, что мама Этери Георгиевны на тот момент тяжело болела. На Олимпиаде подопечные Тутберидзе нуждались в ее поддержке и опеке, поэтому она не смогла оставить своих девочек один на один с их первыми в жизни главными соревнованиями.

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За плечами у Алины Загитовой и Евгении Медведевой было множество побед в различных международных соревнованиях и чемпионах, однако Игры-2018 в Южной Корее стали своего рода тем стартом, благодаря которому наши спортсменки смогли доказать, им нет равных. В личном первенстве Алина Загитова завоевала золотую медаль, у Евгении Медведевой – серебро. И в эти волнительные моменты рядом с девочками была Этери Георгиевна.

«Олимпиада – это тяжелое время для меня. Потому что… Моя мама умирала, и она была далеко. Поэтому это не лучшее время в моей жизни», – пишут «Дни.ру» со ссылкой на канал ISU.

Мама Этери Тутберидзе – Этери Петровна – скончалась 8 ноября после продолжительной болезни. О случившемся рассказала внучка покойной Диана Дэвис. «Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. 9 месяцев и 9 дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце», — написала дочка Этери Георгиевны в своем микроблоге.

Тэги:
Алина ЗагитоваЕвгения Медведевароссийские фигуристкиЭтери Тутберидзе

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«Моя мама умирала»: Этери Тутберидзе рассказала, как тяжело ей пришлось в Пхенчхане
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